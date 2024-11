A PIÙ DI UN ANNO DALLA BURRASCOSA ROTTURA CON IL COMMERCIALISTA MASSIMO SEGRE (FU ACCUSATA DI TRADIMENTI E MOLLATA ALLA FESTA DI FIDANZAMENTO CON IL VIDEO DELLA “SPUTTANESCION” DIVENUTO STRACULT), CRISTINA SEYMANDI HA CEDUTO L’80% DELLA SOCIETA’ DI SERRAMENTI “SAVIO” A UN MANAGER ISRAELIANO – IL GRUPPO, GIA’ IN CRISI E SALVATO DA UNA SERIE DI FUSIONI E RISTRUTTURAZIONI, HA AVUTO UNA BATTUTA D’ARRESTO CON LA DECISIONE DEL GOVERNO MELONI DI SOSPENDERE IL SUPERBONUS…

Estratto dell’articolo di Fosca Bincher per https://www.open.online

CRISTINA SEYMANDI - ARTISSIMA

A più di un anno dalla burrascosa rottura del fidanzamento con l’imprenditore e commercialista Massimo Segre (collaboratore di Carlo De Benedetti), Cristina Seymandi è uscita anche dalla Savio, cedendo la quota di maggioranza (80%) a lei intestata dell’azienda leader in Europa negli accessori per serramenti in alluminio. Quella quota è stata ceduta al manager e imprenditore israeliano Nash Abramov, già direttore generale della Savio e dall’autunno scorso anche amministratore delegato della società prendendo il posto della stessa Seymandi che era rimasta nel cda come vicepresidente e azionista della società.

Abramov oggi è diventato azionista all’80% della Savio acquistando nelle scorse settimane la quota della Seymandi attraverso un veicolo societario costituito nel giugno scorso, il SprinTec Group srl che l’imprenditore israeliano controlla all’80% mentre il restante 20% è di proprietà dell’attuale direttore generale di Savio, Luca Chiauzzi.

Cristina Seymandi

La Seymandi esce quindi completamente dal capitale dell’azienda anche se nel recente rinnovo del cda di Savio è restata come semplice consigliera. […] non è indicato il prezzo della cessione.

Quando l’israeliano divenne amministratore delegato al posto della Seymandi nell’autunno scorso, la notizia venne interpretata dalla stampa come la coda burrascosa della rottura con Segre: Abramov era infatti un manager di sua fiducia. Su Instagram però era stata la stessa Seymandi a dare l’annuncio dell’avvicendamento, con un post che faceva trasparire la decisione come sua. […]

La Savio veniva da una serie di fusioni, salvataggi e ristrutturazioni avvenuti anche con l’aiuto di una finanziaria pubblica della Regione Piemonte. Nell’ultimo bilancio la ristrutturazione iniziava a fare vedere qualche frutto. I ricavi sono infatti passati da 4,7 a 28,2 milioni di euro, anche se la società è restata in perdita: il rosso è di 961.456 euro, comunque ridotto rispetto a quello di 1,4 milioni di euro dell’anno precedente.

cristina seymandi 2

Il perimetro aziendale è stato però assai diverso, perché solo alla fine del 2022 la Savio (che prima si chiamava Hope srl) ha rilevato il ramo di azienda serramenti della Savio Thesan spa in concordato preventivo. Il rilancio è stato in parte frenato dalle decisioni del governo di Giorgia Meloni, […] con la fine delle agevolazioni c.d. “Superbonus” […]

A validare i documenti finanziari della società è stato ancora una volta Massimo Segre, che li ha firmati prima del deposito in Camera di commercio. Non ha partecipato però all’assemblea dove era presente la sua ex, la Seymandi, che in una recente intervista al Corriere della Sera ha spiegato di averlo incontrato per ragioni di lavoro in consessi comuni, ma di non essersi più scambiata con lui nemmeno un saluto. […]

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 10 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 5 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 7 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 13 cristina seymandi 3