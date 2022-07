25 lug 2022 11:34

PREPARATEVI: FINIREMO COME LA GRECIA! – IL RENDIMENTO DEI TITOLI DECENNALI ITALIANI SALE A 3,35%, IN AUMENTO DI 6 PUNTI: PER CAPIRE COME SIAMO MESSI, VI BASTI SAPERE CHE IL RENDIMENTO DEI BOND DI ATENE È AL 3,02% - LO SPREAD SALE A 228 PUNTI…