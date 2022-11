PRESTO: TOGLIETE TWITTER A ELON MUSK! – L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO SI STA FACENDO PRENDERE UN PO’ TROPPO LA MANO: IERI HA LICENZIATO IN DIRETTA UN DIPENDENTE CON UN CINGUETTIO. IL MALCAPITATO È ERICO FROHNFOEFER, SVILUPPATORE CHE SI È PERMESSO DI FARE QUALCHE OSSERVAZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL SOCIAL MEDIA. E IL NUOVO PROPRIETARIO HA RISPOSTO LACONICO: “È LICENZIATO”

Da www.adnkronos.com

elon musk alla festa di halloween di heidi klum

Elon Musk licenzia un dipendente di Twitter 'in diretta'. Ovviamente con un tweet. Il miliardario, proprietario dei social, non ha gradito le osservazioni di uno sviluppatore per Android. Tutto è nato da un cinguettio di Musk che si è scusato "perché Twitter è estremamente lento in molti paesi".

Eric Frohnhoefer ha pensato bene di citare il tweet del suo boss: "Ho passato 6 anni a lavorare su Twitter per Android e posso dire che questo è sbagliato". Le parole del dipendente non sono passate inosservate, qualche utente ha suggerito di rivolgersi in maniera riservata al datore di lavoro.

eric frohnhoefer 1

"Forse dovrebbe porre domande in privato, magari usando Slack o l'email", ha replicato Frohnhoefer. E a questo punto, è calata la mannaia: "Con questo atteggiamento, forse non vuoi questa persona nel tuo team", ha scritto un utente a Musk. La risposta è stata categorica: "E' licenziato".

elon musk licenzia eric frohnhoefer via twitter elon musk licenzia eric frohnhoefer via twitter elon musk collegato con il g20 di bali elon musk licenzia eric frohnhoefer via twitter 2 eric frohnhoefer elon musk alla festa di halloween di heidi klum