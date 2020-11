PUOI ESSERE L'UOMO PIÙ RICCO DI CINA MA IL REGIME HA SEMPRE RAGIONE - BLOCCATA LA QUOTAZIONE IN BORSA DI ''ANT'', LA SOCIETÀ DI JACK MA CHE HA RIVOLUZIONATO LA FINANZA, DIGITALIZZANDO PAGAMENTI, PRESTITI E INVESTIMENTI. IL VERO CAPO DI QUALUNQUE AZIENDA CINESE SI CHIAMA XI JINPING. CHE 10 GIORNI FA HA DETTO: ''LE REGOLE DELLA FINANZA SONO SCRITTE DA UN CLUB DI ANZIANI, IL GIOCO DEL FUTURO È L' INNOVAZIONE''. LA PUNIZIONE È ARRIVATA SUBITO

1. SMACCO A JACK MA ANT TROPPO GRANDE PER IL PARTITO

Filippo Santelli per “la Repubblica”

Le regole della finanza sono scritte «da un club di anziani», il «gioco del futuro è l' innovazione».

Dieci giorni fa Jack Ma non le aveva mandate a dire alle autorità finanziarie, cinesi e non, colpevoli di soffocare il progresso con le loro ossessioni regolatorie. Un po' l' indole di Maestro Jack, un po' il traguardo in vista: la sua Ant, la società che ha rivoluzionato la finanzia cinese, digitalizzando pagamenti, prestiti e investimenti, sarebbe sbarcata in Borsa a breve.

Domani, con la quotazione più ricca della storia, 34,5 miliardi.

Solo che i rischi finanziari sono uno dei grandi pericoli per la stabilità della Cina indicati da Xi Jinping. E da tempo il governo ha nel mirino Ant, troppo enorme e strategica, 700 milioni di clienti, per non essere normata. Così lunedì Jack Ma è stato chiamato a rapporto dalle autorità finanziarie al gran completo. E ieri la Borsa di Shanghai, prendendo atto di «significativi cambiamenti nel contesto regolatorio», ha sospeso l' Ipo del secolo a due giorni dal debutto. Le voci parlano di ulteriori verifiche su capitalizzazione e leva.

Ma il vero messaggio è un altro, per Jack Ma e tutti gli altri. Prima dell' innovazione, in Cina viene la stabilità. Prima del mercato, il Partito.

2. IPO DEL GRUPPO ANT: "JACK MA NON È IL CAPO, IL VERO CAPO SI CHIAMA XI JINPING"

La sospensione a sorpresa dell'IPO della controllata di Alibaba dimostra che se la Cina tollera il capitalismo privato "è con le redini corte", dice Philippe Escande, editorialista economico di Le Monde.

Alcune parole pesano più di altre. Quella di Jack Ma, il leggendario fondatore di Alibaba, rimarrà la più costosa della storia. Paragonando le banche cinesi ai banchi dei pegni in un summit finanziario tenutosi a Shanghai il 24 ottobre, l'imprenditore più famoso della Cina ha fatto deragliare la più grande IPO di tutti i tempi. Previsto per il 5 novembre, avrebbe dovuto far risparmiare alla sua controllata Ant Group quasi 31 miliardi di euro.

Doveva essere una celebrazione eccezionale, quella di un'azienda che è partita dal nulla - il semplice strumento di pagamento Internet di Alibaba - che in pochi anni è diventata equiparabile alle più grandi banche. Con una valutazione di borsa di oltre 300 miliardi di dollari (260 miliardi di euro), doveva superare il numero uno americano del settore, JP Morgan Chase. Le aspettative degli investitori erano notevoli. Ant Group ha realizzato quello che tutti i giganti americani come Google, Facebook e Amazon sognano: introdurre la svolta digitale nel cuore della finanza globale.

Il Governo cinese protegge il suo settore bancario

E poi, che diavolo! Paragonando le banche cinesi a un banco dei pegni, il signor Ma ha peccato per arroganza. Non aveva torto, però. Le istituzioni pubbliche del paese sono notoriamente inefficienti e note per il fatto che concedono prestiti solo ai ricchi, cioè ad altre imprese statali. Niente per le PMI, gli innovatori squattrinati e i consumatori. È in questa lacuna che Ant si è inserita in fretta e furia, sfruttando il database Alibaba dei suoi clienti. Dopo il pagamento online, l'azienda ha reso popolare il pagamento tramite codice flash, poi ha iniziato a concedere prestiti ai propri clienti, si è estesa alla gestione patrimoniale e, infine, è entrata nel settore del brokeraggio assicurativo. "Se le banche non cambiano, noi cambieremo le banche", si vantava Jack Ma. E l'hanno fatto.

Naturalmente, ogni volta lo Stato, che usava Ant per smuovere le sue banche, finanziare il tessuto delle piccole imprese e recuperare informazioni preziose sulla sua popolazione, ha eretto alcune barriere per proteggere il suo settore bancario, tra cui il divieto di investire il denaro dei suoi utenti stessi. Non importa. L'azienda esternalizzerà questi pesanti compiti alle banche, mantenendo al tempo stesso il prezioso contatto con il cliente.

Alla sua incoronazione, l'uomo più ricco del Regno di Mezzo ha dimenticato per un attimo ciò che ogni spazzino di Shanghai sa. Non è lui il capo. Il vero capo si chiama Xi Jinping, e con uno schiocco di dita può far cadere l'intruso. Il signor Xi deve preservare il suo tessuto bancario ed evitare qualsiasi rischio di contagio finanziario. Tollera il capitalismo privato, la parte dinamica della Cina, ma con le redini corte. Lunedì 2 novembre ha fatto modificare il regolamento bancario per limitare l'importo dei prestiti, portando alla sospensione dell'IPO di Ant. Il settore bancario non è un lavoro come gli altri, in Cina come altrove.