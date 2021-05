QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DI VIA SOLFERINO – RCS CON RIFERIMENTO ALLE NOTIZIE APPARSE IN MERITO ALL’ESITO DELL’ARBITRATO CON IL FONDO BLACKSTONE RELATIVO ALLA VENDITA DELL’IMMOBILE DI VIA SOLFERINO PRECISA CHE “LA RAPPRESENTAZIONE RIPORTATA DA ALCUNI ORGANI DI COMUNICAZIONE CONTIENE AFFERMAZIONI NON CORRETTE E/O FUORVIANTI” – RCS RITIENE CHE DETTI GIUDIZI – ATTUALMENTE SOSPESI – SIANO PROPOSTI INNANZI A UN GIUDICE PRIVO DI GIURISDIZIONE, E SIANO COMUNQUE INFONDATI..

https://m.dagospia.com/il-fondo-blackstone-vince-la-battaglia-di-via-solferino-ora-rcs-rischia-la-stangata-di-600-mil-270257

Comunicato RCS

urbano cairo foto di bacco (3)

Con riferimento alle notizie apparse su taluni organi di comunicazione in merito all’esito dell’arbitrato relativo alla vendita dell’immobile Solferino, e alle sue pretese ricadute a carico di Rcs nei due giudizi promossi dall’acquirente del citato immobile e da taluni fondi Blackstone avanti la Supreme Court of the State of New York, la Società precisa che la rappresentazione ivi riportata contiene affermazioni non corrette e/o fuorvianti.

Come già indicato nei precedenti comunicati, la Società ritiene che detti giudizi – attualmente sospesi – siano proposti innanzi a un giudice privo di giurisdizione, e siano comunque infondati (peraltro, nei due giudizi pendenti a New York, uno contro Rcs e l’altro contro il suo presidente, il preteso danno non risulta neppure quantificato, oltre a non esservi alcuna base per duplicare il danno nei due giudizi).

FONDO BLACKSTONE

Il Lodo del 14 maggio 2021 ha disposto la compensazione delle spese di lite e respinto le domande risarcitorie di controparte fondate su un preteso comportamento temerario e di mala fede di RCS. Questa decisione, incidendo sul merito, evidenzia l’infondatezza delle domande avversarie avanti la Supreme Court of the State of New York, basate su addebiti nei confronti di RCS già smentiti dal Lodo. Le valutazioni svolte dalla Società rispetto al predetto contenzioso sono state effettuate in conformità ai principi contabili, tenendo conto, fra gli eventuali scenari, anche quello che si è verificato con il Lodo del 14 maggio 2021. Rispetto alle notizie pubblicate, la Società si riserva di adottare tutte le iniziative più opportune a tutela propria e del mercato

BLACKSTONE

sede del corriere della sera in via solferino a milano 2 sede del corriere della sera in via solferino a milano 1