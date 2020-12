5 dic 2020 17:17

QUESTA CE LA SEGNIAMO – SENTITE GUALTIERI E PREPARATEVI A SMENTIRLO TRA QUALCHE MESE: “SICURAMENTE IL PEGGIO È PASSATO, AVREMO UNA ROBUSTA RIPRESA ANCHE NEL 2021. CONTIAMO DI AVERE UN RIMBALZO MOLTO FORTE E TENIAMO PER ORA LA NOSTRA PREVISIONE DI +6% PER IL PROSSIMO ANNO” – SPERIAMO CHE VADA MEGLIO DI QUANDO DISSE CHE NESSUNO AVREBBE PERSO IL LAVORO PER IL VIRUS...