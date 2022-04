ANCHE I CINESI SCAPPANO DA MOSCA - HUAWEI STA VALUTANDO DI SOSPENDERE LE SUE ATTIVITÀ IN RUSSIA, E DISLOCARE UNA PARTE DI ATTIVITÀ E DIPENDENTI, ALMENO FINCHÉ PROSEGUONO I BOMBARDAMENTI IN UCRAINA. RIMANERE POTREBBE TRASFORMARSI IN UN BOOMERANG PER L’AZIENDA, INNANZITUTTO PER MOTIVI DI REPUTAZIONE: SE LE MULTINAZIONALI LASCIASSERO UN VUOTO SAREBBE ARDUO RIEMPIRLO. E HUAWEI SI DEVE ANCORA RIPRENDERE DAL BANDO DI TRUMP DI TRE ANNI FA…