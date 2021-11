"LE INDAGINI SULLA JUVENTUS? SONO FIDUCIOSO NELL'OPERATO MAGISTRATURA" - JOHN ELKANN NON SPENDE UNA PAROLA PER DIFENDERE IL CUGINO ANDREA AGNELLI ALL'INVESTOR DAY: "LA SOCIETÀ STA COLLABORANDO CON GLI INQUIRENTI E CONFIDA CHE SARÀ FATTA LUCE SU TUTTI GLI ASPETTI INDAGATI" - CON I PROVENTI DELLA VENDITA DI PARTNERRE EXOR. LA HOLDING DELLA FAMIGLIA AGNELLI AVRÀ IN CASSA 9 MILIARDI DI EURO DA INVESTIRE: "IL GRUPPO ARMANI? NON È IN VENDITA. SMETTIAMOLA CON QUESTE VOCI PERCHÉ MANCANO DI RISPETTO VERSO QUESTA SOCIETÀ…"

JUVENTUS: ELKANN, FIDUCIOSO NELL'OPERATO MAGISTRATURA

(ANSA) - "Nelle indagini in corso la società sta collaborando con gli inquirenti e confida che sarà fatta luce su tutti gli aspetti indagati. Sono fiducioso nell'operato della magistratura". Lo ha detto John Elkann, presidente di Exor, la holding che ha tra le sue partecipate la Juventus, in una conferenza stampa in occasione dell'Investor Day.

JUVENTUS: ELKANN, AFFRONTARE LE DIFFICOLTÀ RAFFORZA

(ANSA) - "Nell'affrontare le difficoltà ci si rafforza". Lo ha detto il presidente di Exor, John Elkann, parlando in un incontro con la stampa in occasione dell'Investor Day del momento tribolato della Juventus, tra risultati al di sotto delle attese e difficoltà societarie per l'inchiesta sulle plusvalenze.

EXOR: ELKANN, 9 MILIARDI DAL 2022 DA INVESTIRE

(ANSA) - Con i proventi della vendita di PartnerRe Exor. la holding della famiglia Agnelli avrà in cassa 9 miliardi di euro da investire, disponibili a metà del prossimo anno. Lo ha detto il presidente John Elkann durante l'incontro con la stampa in occasione dell'Investor Day. "In tutto sono dieci miliardi. Prevediamo di utilizzare 500 milioni per un buy back e di ridurre il debito da 4,5 a 4 miliardi a fine 2022. Restano 9 miliardi di euro che investiremo nei settori di maggiore interesse: sanità, lusso e tecnologia", ha spiegato Elkann.

EXOR: ELKANN, IRRISPETTOSE VOCI SU ARMANI, NON IN VENDITA

(ANSA) - "Con Armani imprenditore e con Armani società abbiamo dei rapporti professionali. Armani non è in vendita. Smettiamola con queste voci perché mancano di rispetto verso questa società che non è in vendita". Così John Elkann, sulla possibilità che Exor acquisti Armani, una voce circolata negli ultimi mesi. "Sono voci irrispettose che non hanno senso", ha detto Elkann.