La vaccinazione sarà 'una necessità' per i voli internazionali, dice il capo di Qantas

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Qantas prevede di insistere affinché i passeggeri dei voli internazionali siano vaccinati contro Covid-19 prima di salire a bordo dei suoi aerei, una volta lanciato qualsiasi vaccino. Alan Joyce, l'amministratore delegato della compagnia aerea australiana, ha detto che pensa che un vaccino diventi "una necessità" per i viaggi internazionali – scrive il FT.

"Stiamo cercando di cambiare i nostri termini e condizioni per dire ai viaggiatori internazionali che chiederemo alla gente di farsi vaccinare prima di poter salire sull'aereo", ha detto a Channel 9 in Australia. "Penso che sarà una cosa comune, parlando con i miei colleghi di altre compagnie aeree in tutto il mondo".

Qantas è la prima grande compagnia aerea a sollevare pubblicamente la possibilità di rifiutare il viaggio ai passeggeri che non sono stati vaccinati.

La pandemia ha spinto l'Australia a chiudere le frontiere ai non residenti, e Qantas ha sospeso tutti i voli internazionali ad eccezione di un programma per la Nuova Zelanda. La compagnia non prevede di riaprirne la maggior parte fino alla metà del prossimo anno.

Le scoperte sul vaccino nelle ultime due settimane hanno suscitato la speranza che i viaggi internazionali possano iniziare a riprendersi nel 2021, ma hanno anche suscitato domande su come sarà verificato lo stato di salute degli aspiranti passeggeri.

David Powell, consulente medico dell'industria aeronautica Iata, ha detto che è "una possibilità molto forte" che i paesi comincino a richiedere la prova dello stato di salute dei viaggiatori, in particolare nelle aree a bassa prevalenza del virus come l'Australia.

"Essere in grado di avere informazioni verificabili sullo stato di salute dei passeggeri, penso che sarà un aspetto critico", ha detto ai giornalisti lunedì.

Tony Douglas, amministratore delegato di Etihad, ha detto al Financial Times a settembre che i visti sanitari che certificano che i passeggeri sono sicuri di volare potrebbero aiutare l'industria aerea a riprendersi dalla crisi.

Da allora sono stati sviluppati diversi pass digitali per la salute, tra cui il CommonPass sostenuto dal World Economic Forum, che utilizza un certificato digitale scaricato su un telefono cellulare e ha effettuato test da e per i principali hub, tra cui New York, Londra e Singapore.

Lunedì la Iata ha annunciato che sta sviluppando un pass sanitario con il proprietario IAG di British Airways.

Ma dato che l'industria delle compagnie aeree non si aspetta che un vaccino sia diffusamente disponibile fino alla metà del prossimo anno, i dirigenti vedono nei test aeroportuali un primo passo per riprendere il viaggio prima che qualsiasi vaccino venga diffuso attraverso una massa critica della popolazione.

Le compagnie aeree per l'Europa, un gruppo di lobby, ha detto che mentre è "molto probabile" che siano necessari standard internazionali per la certificazione delle vaccinazioni, l'industria "non può permettersi di aspettare così a lungo".

"In questa fase, la nostra priorità principale è l'adozione di un protocollo di test comune e il riconoscimento di standard e misure di test per i viaggi sia in Europa che in tutto il mondo", ha detto. EasyJet ha dichiarato di non avere intenzione di chiedere ai passeggeri di dimostrare di essere stati vaccinati prima del viaggio. IAG e Virgin Atlantic si sono rifiutati di commentare, mentre Ryanair si è rifiutata di commentare.

