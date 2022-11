17 nov 2022 13:27

RECESSIONE E INFLAZIONE: LA TEMPESTA PERFETTA SI ABBATTE SUL REGNO UNITO! – IL CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE, JEREMY HUNT, SI PRESENTA AL PARLAMENTO PER ANNUNCIARE CHE L’INFLAZIONE ARRIVERÀ AL 9,1% A FINE 2022, E CHE LONDRA È UFFICIALMENTE IN RECESSIONE: IL PIL CROLLERÀ DELL’1,4% NEL 2023. PER COPRIRE IL BUCO DA 55 MILIARDI SARANNO AUMENTATE LE TASSE. CHISSÀ COME SARÀ CONTENTO IL PREMIER, RISHI SUNAK, CHE AVEVA PROMESSO TAGLI FISCALI A PIOGGIA…