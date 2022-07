13 lug 2022 15:25

LA RECESSIONE È ALLE PORTE – L’ANALISI DEL FONDO AMERICANO BLACKROCK, CHE VEDE NERO PER LE PROSPETTIVE ECONOMICHE IN EUROPA: A CAVALLO TRA IL 2022 E IL 2023 POTREBBERO ARRIVARE DATI CHE CONFERMANO LA RECESSIONE IN EUROPA. IN ESTATE TRA RIAPERTURE E BOOM DEL TURISMO NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI, POI LO SHOCK ENERGETICO SI FARÀ SENTIRE. E SARANNO CAZZI AMARI…