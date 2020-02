IL REDDITO DI CONVALESCENZA: HONG KONG DARÀ UN BONUS DA 1200 DOLLARI A OGNI ADULTO, PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA PIEGATA DAL CORONAVIRUS - IL SEGRETARIO ALLE FINANZE HA STIMATO AMPI DEFICIT DI BILANCIO, LA PRIMA VOLTA IN 15 ANNI, ANNUNCIANDO L'INIEZIONE DI OLTRE 15 MILIARDI DI DOLLARI

(ANSA) - Hong Kong vede un Pil tra il -1,5% e il +0,5% nel 2020, per le nuove tensioni sull'economia della città causate dal coronavirus. Al fine di sostenere la crescita, il Segretario alle Finanze Paul Chan ha presentato un articolato budget d'emergenza che prevede, tra le altre misure, un bonus di 10.000 dollari di Hk (1.274 dollari Usa) a ogni adulto che sia residente permanente. Chan ha stimato ampi deficit di bilancio per i prossimi 5 anni, con la spesa in crescita fino al 23,2% del Pil di Hong Kong nel medio termine.

HONG KONG: PRIMO DEFICIT FISCALE IN 15 ANNI

(ANSA-XINHUA) - Il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong avrà un deficit fiscale di 37,8 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 4,85 miliardi di dollari) nel periodo 2019-2020 per la prima volta negli ultimi 15 anni. Lo ha dichiarato oggi Paul Chan, segretario alle Finanze della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong.Alla consegna del bilancio annuale al Consiglio Legislativo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, Chan ha detto che la stima rivista delle entrate del governo per il 2019-2020 è di 567,3 miliardi di dollari di Hong Kong, inferiore del 9,4 percento al valore originale. Invece la previsione rivista per la spesa pubblica è di 611,4 miliardi di dollari di Hong Kong, lo 0,6 percento in più rispetto alla stima originaria.

"Complessivamente, prevedo un deficit di 37,8 miliardi di dollari di Hong Kong per il 2019-2020. Si prevede che le riserve fiscali saranno pari a 1.133,1 miliardi di dollari di Hong Kong al 31 marzo 2020", ha detto Chan. Chan ha sottolineato come questa sia la prima volta che il governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong registri un deficit fiscale negli ultimi 15 anni, aggiungendo che prevede un deficit anche per i prossimi cinque anni. (Un dollaro di Hong Kong equivale a circa 0,13 dollari statunitensi).

CORONAVIRUS: HONG KONG, OLTRE 15 MLD PER SOSTENERE ECONOMIA

(ANSA) - Hong Kong ha annunciato misure per totali 120 miliardi di dollari di Hk (15,4 miliardi di dollari Usa) a sostegno della sua economia, colpita prima dalla proteste pro-democrazia e poi dall'epidemia di coronavirus. Le misure includono prestiti a tassi agevolati per le Pmi, riduzione delle tasse e il bonus da 10.000 dollari ai residenti da 18 anni d'età in su. "Da gennaio, Hong Kong è finita sotto la minaccia del coronavirus che ha dato un altro colpo all'economia. Dobbiamo prendere misure decisive contro la situazione", ha spiegato il segretario alle Finanze, Paul Chan.

