15 set 2020 15:33

DALLA RETE AI MATERASSI - IL FONDO AUSTRALIANO MACQUARIE ALZA L'OFFERTA (VINCOLANTE) DA INVIARE A ENEL PER OPEN FIBER: CIRCA 3 MILIARDI PER IL 50%, PARI A UNA VALORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CHE STA CABLANDO L'ITALIA ALMENO DI 8 MILIARDI - IL BLITZ RIAPRE I GIOCHI CON CDP CHE POSSIEDE LA PRELAZIONE MA CHE NON VORREBBE PAGARE UN PREZZO COSÌ ALTO PER ATTIVARLA – E PER L’OPERAZIONE DI GUBITOSI (TIM-FIBERCOP) GLI OSTACOLI AUMENTANO…