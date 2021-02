RICICLARSI PER NON MORIRE - HUAWEI STA PROGETTANDO DI PASSARE DAGLI SMARTPHONE ALLE AUTO ELETTRICHE: L’AZIENDA DI SHENZEN, STRETTA DALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DAGLI STATI UNITI E CHE DIFFICIMENTE CADRANNO CON BIDEN, CAMBIA STRATEGIA E SI BUTTA SU UN MERCATO COMPLETAMENTE NUOVO - I PRIMI MODELLI POTREBBERO ARRIVARE GIÀ QUEST’ANNO...

Da www.lastampa.it

La cinese Huawei starebbe progettando dei veicoli elettrici con il proprio marchio, e potrebbe lanciare già quest’anno alcuni modelli. Lo riferisce Reuters, riportando fonti anonime vicine all’azienda cinese.

Il più grande produttore di apparecchiature ICT del mondo, colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti, preparerebbe dunque un cambiamento radicale di strategia: Huawei Technologies avrebbe già avviato le trattative con Changan Automobile (di proprietà statale) e altre case automobilistiche con l’intento di utilizzare i loro impianti per produrre i suoi veicoli elettrici. Sarebbe coinvolta nelle discussioni anche Blue Park New Energy Technology del gruppo BAIC, sostenuta da Pechino.

Quasi due anni di sanzioni statunitensi hanno impedito a Huawei l’accesso a componenti vitali per gli smartphone, costringendo l’azienda a vendere il marchio Honor per sopravvivere. Per questioni di sicurezza nazionale l’azienda di Shenzhen è stata inserita in una blacklist dall'amministrazione Trump, ci sono poche possibilità che i blocchi e i veti ai quali è attualmente sottoposto cadano con Biden. Si tratta di miliardi di dollari in tecnologie e chip che utilizzano brevetti e risorse di società statunitensi.

Un portavoce di Huawei ha negato che l'azienda intenda progettare veicoli elettrici o produrre auto con il proprio marchio. "Huawei non è un produttore di auto. Tuttavia, attraverso l'ICT, puntiamo a diventare fornitori di componenti digitali e infrastrutture per auto, consentendo ai costruttori di auto di realizzare veicoli migliori”.

Tuttavia, secondo Reuters, Huawei ha già iniziato a progettare internamente veicoli elettrici e a prendere contatti con i fornitori cinesi per lanciare ufficialmente il progetto già quest'anno. E Richard Yu, che ha portato l'azienda a diventare uno dei più grandi produttori di smartphone del mondo, diventerà il responsabile del nuovo settore, che punterà sul mercato consumer.

Un settore in crescita

Per le aziende tecnologiche cinesi il mercato dei veicoli elettrici è estremamente interessante in questo momento, perché Pechino spinge molto sulla mobilità verde come mezzo per ridurre l'inquinamento atmosferico delle metropoli. Si stima che entro il 2025 il 20% dei veicoli venduti in Cina sarà a propulsione elettrica, ibridi plug-in o a idrogeno. Le previsioni dell'industria indicano le vendite di veicoli verdi in Cina nell’ordine 1,8 milioni di unità quest'anno, da circa 1,3 milioni nel 2020.

Gli ambiziosi piani di Huawei di produrre le proprie auto seguono quelli di altre grandi aziende della Repubblica Popolare, come Baidu e Foxconn. Negli Stati Uniti, Amazon e Google stanno anche sviluppando tecnologie legate alle auto o investendo in startup di auto intelligenti. Della partita è anche Apple, che da tempo lavora a un progetto di veicolo elettrico.

Huawei sta sviluppando da anni una serie di tecnologie per i veicoli elettrici, tra cui sistemi software per auto, sensori per automobili e hardware di comunicazione 5G. L'azienda ha anche stretto accordi con case automobilistiche come Daimler, General Motors e SAIC Motor per sviluppare congiuntamente tecnologie auto intelligenti. Ha accelerato l'assunzione di ingegneri per le tecnologie legate all'auto dal 2018.

Huawei ha ottenuto almeno quattro brevetti relativi ai veicoli elettrici questa settimana, riguardanti nuovi modi per ricaricare i veicoli elettrici e controllare lo stato della batteria.

