RIDE BENE CHI RIDER ULTIMO – COME MAI UBER HA SGANCIATO 2,65 MILIARDI PER COMPRARE “POSTMATES”? SEMPLICE, LA PANDEMIA HA DIMOSTRATO CHE IL SETTORE DELLA CONSEGNA DEL CIBO A DOMICILIO NON CONOSCERÀ CRISI. A DIFFERENZA DEL "RIDE SHARING", CHE CON LA GENTE CHE RIMANE A CASA SI È DIMOSTRATO UNA MEZZA SÒLA - NEGLI USA IL MERCATO SI STA CONSOLIDANDO, ED È IN MANO A TRE GRUPPI...

1 – UBER PAPPA TUTTO – IL RIDE SHARING TRACOLLA CON LA PANDEMIA, MA NON LE CONSEGNE A DOMICILIO: E INFATTI IL COLOSSO AMERICANO HA TROVATO L’ACCORDO PER COMPRARE LA PIATTAFORMA DI FOOD DELIVERY ‘POSTMATES’ PER 2,65 MILIARDI DI DOLLARI IN AZIONI

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/uber-pappa-tutto-ndash-ride-sharing-tracolla-pandemia-ma-non-241441.htm

2 – UBER, 2 MILIARDI PER PORTARE IL CIBO NELLE CASE

Francesco Semprini per “la Stampa”

DARA KHOSROWSHAHI 2

«L' interazione quotidiana crea il legame con i consumatori». Con queste parole l' ad di Uber, Dara Khosrowshahi, ha riassunto la filosofia che ha ispirato l' ultimo colpo messo a segno dall' azienda: l' app di trasporto auto ha rilevato Postmates, società di servizi per la consegna di pranzi e cene a domicilio, nell' ambito di una transazione di 2, 65 miliardi di dollari chiusa esclusivamente in azioni.

una bella rider di postmates

L' operazione, che ha già ottenuto il via libera dei rispettivi Cda, consentirà alla società di San Francisco di diventare il secondo operatore nelle consegne di cibo da asporto dietro DoorDash e davanti Grubhub.

rider di uber eats

L' operazione, dicono i vertici di Uber, mira da una parte al potenziamento nel settore delle consegne di pasti e generi alimentari di prima necessità, dall' altra punta a creare un effetto sinergico per il rilancio della attività strategica di Uber, quella del trasporto urbano penalizzato dalla paralisi causata dal Coronavirus.

Ieri a Wall Street il titolo ha segnato un rimbalzo di oltre il 5%, a conferma dell' entusiasmo col quale è stato accolto l' annuncio. Il punto è che anche la rivale Grubhub ha registrato un buon rialzo (+2, 75%), a dimostrazione di come la comunità degli investitori guardi con interesse il consolidamento.

IL ROBOTTINO DI POSTMATES PER LE CONSEGNE

Postmates, che continuerà ad operare come brand separato, è la più giovane società del settore (è nata nel 2011) con un giro di affari di circa un miliardo. E offre margini di crescita interessanti, anche perché dal punto di vista territoriale è particolarmente forte sul mercato Usa a differenza di Uber Eats.

GRUBHUB

La competizione nel «food delivery» è cresciuta in maniera esponenziale anche a causa della pandemia che ha portato sempre di più ristoranti e fast food nella case dei clienti, a loro volta impossibilitati a recarsi fisicamente nei locali. Grubhub ha registrato un rimbalzo degli ordini pari al 28% nei mesi di aprile e maggio rispetto allo scorso anno. Mentre Uber, solo nel secondo trimestre 2020, ha riportato per la divisione Eats un volume di prenotazioni doppio rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

postmates

A questo si aggiunge il boom della spesa a domicilio avvenuto sempre durante la pandemia, che vede in campo anche un gigante del calibro di Amazon: ieri a Wall Street ha sfondato quota 1500 miliardi di capitalizzazione.

Ecco allora che il consolidamento è divenuto elemento centrale: Uber stessa aveva tentato di cooptare proprio Grubhub all' inizio di quest' anno, salvo desistere a causa di disaccordi sul prezzo e a problematiche regolamentari. Questa ultima è stata poi rilevata lo scorso mese dal gigante olandese Just Eat Takeaway per 7 miliardi di dollari, nell' ambito di un Risiko planetario destinato a intensificarsi col prolungamento del rischio contagi.

postmates 2 postmates just eat 3 DANIEL IBRAHM - RIDER DI UBER EATS postmates 1 rider uber eats 1 postmates 3 uber eats POSTMATES just eat just eat 2 just eat 1 DARA KHOSROWSHAHI