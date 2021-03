RIDER A CREPAPELLE - IL COLOSSO DELLA CONSEGNA DI PASTI A DOMICILIO “DELIVEROO” PREPARA LO SBARCO IN BORSA A LONDRA: IL VALORE È STIMATO IN 7 MILIARDI DI DOLLARI E VISTA L’EUFORIA SUL SETTORE DETTATA DALLA PANDEMIA SI ANNUNCIANO SCINTILLE - IL PRECEDENTE DELLA CONCORRENTE AMERICANA “DOORDASH”: A POCHE ORE DALL’ESORDIO SUL MERCATO LE QUOTAZIONI ERANO RADDOPPIATE PORTANDO LA CAPITALIZZAZIONE A 70 MILIARDI (ORA NE VALE 47)

Sandra Riccio per “La Stampa”

london stock exchange 3

Deliveroo, colosso britannico della consegna di pasti a domicilio, prepara lo sbarco in Borsa e per il debutto ha scelto di giocare «in casa», sulla piazza di Londra. È stata la società stessa a parlare ieri dei piani per la quotazione. La nuova emissione, attesa già nel primo trimestre, potrebbe diventare una delle più spettacolari degli ultimi tre anni sui listini britannici.

rider deliveroo

Il valore della società di food delivery è stimato in 7 miliardi di dollari e vista l'euforia sul settore l'attenzione sarà molto alta. Lo scorso dicembre, la concorrente americana Doordash aveva esordito sul mercato Usa con le quotazioni che erano raddoppiate in pochissime ore.

DOORDASH

A fine giornata il titolo valeva 196 dollari per una capitalizzazione di oltre 70 miliardi. Il comparto del cibo consegnato direttamente sull'uscio di casa è tra quelli che hanno approfittato maggiormente del lockdown e della chiusura dei ristoranti.

Adesso l'obiettivo è quello di incassare anche sui mercati. Ad accompagnare Deliveroo in Borsa ci saranno i grandi nomi del mondo della finanza, da Goldman Sachs a Jp Morgan. Intanto, novità importanti arrivano anche dal fronte italiano.

London stock exchange

Ieri il Tribunale di Milano ha revocato in anticipo l'amministrazione giudiziaria di Uber Eats Italy che era stata decisa a maggio 2020 in merito alle accuse di caporalato per i rider che lavoravano per la società. La decisione «è il risultato di diversi mesi di duro lavoro nei quali ci siamo impegnati per fornire ai corrieri un ambiente di lavoro sicuro, gratificante e flessibile.

just eat deliveroo uber eats

La relazione dell'amministratore giudiziario ha confermato gli ottimi risultati ottenuti e che abbiamo lavorato nella giusta direzione. Continueremo a collaborare con le autorità per far sì che Uber sia sempre un passo avanti in termini di conformità ai più elevati standard nel settore del food delivery in Italia» è stato il commento di Uber Italy.

