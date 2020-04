RITORNO AL BARATTO (COME NEL MEDIOEVO)! - NEGLI USA I SOCIAL INONDATI DI POST DI PERSONE DISPOSTE A SCAMBIARE DI TUTTO, SCORTE DI CARTA IGIENICA CON DELLE UOVA, TONNO CON RISO, ETC. - MOLTI PRODOTTI SONO SPARITI DAI SUPERMERCATI DOPO LA RESSA DEI PRIMI GIORNI E LE PERSONE PIÙ FRAGILI CHE HANNO PAURA DI CONTRARRE IL VIRUS SI RIVOLGONO AL WEB PER EVITARE I NEGOZI – MA IL BARATTO COINVOLGE ANCHE LE PICCOLE AZIENDE CHE…

DAGONEWS

baratto 8

Dall'inizio di marzo, tavoli pieghevoli hanno iniziato a spuntare nei pressi di garage di case negli Usa. Si offrono prodotti come riso, pane e merce di prima necessità con una sola regola: prendi ciò di cui hai bisogno e lascia ciò che puoi. Il baratto, il sistema commerciale prevalente nel Medioevo, è tornato di moda ai tempi della pandemia di coronavirus, con un tocco moderno.

baratto 6

I social network sono inondati di post di vicini e amici che cercano di scambiare uova con carta igienica. Le piccole e medie imprese, che hanno visto crollare le loro entrate, si iscrivono a siti che consentono loro di prendere sotto altra forma i soldi investiti.

L’International Reciprocal Trade Association (IRTA) che rappresenta 100 piattaforme di baratto, ciascuna destinato a migliaia di aziende, riportano un aumento dal 20% al 35% delle iscrizioni dei membri a marzo, secondo Ron Whitney, presidente e amministratore delegato del gruppo. «Questi sono tempi difficili, ma rappresentano anche un'opportunità per noi» ha detto Whitney. Secondo le stime dell'IRTA, ogni anno si svolgono scambi per 12-14 miliardi di dollari.

baratto 4

Roger Becker possiede una società di costruzione e ristrutturazioni di case a Puyallup, nello stato di Washington, la zona in cui c’è stato il primo focolaio di coronavirus. Si aspetta che il lavoro diminuirà di almeno il 30% quest'anno e ha firmato per lo scambio di permuta su BizX a febbraio. «Un paio di mesi fa, non ci avrei mai pensato - ha detto Becker - Sarà un punto di svolta». Ma come funziona? Becker ha recentemente investito 260.000 dollari per ristrutturare una casa di 9.000 piedi quadrati a Leavenworth che è stata quotata per $ 1,2 milioni.

baratto 2

È disposto ad accettare una parte del prezzo della casa in cosiddetti BizX dollari e utilizzerà questo credito per acquistare servizi da altri membri - idraulici, elettricisti o vivai - in modo da poter costruire e ristrutturare altre case. BizX, con sede a Bellevue, Washington, ha dichiarato che il traffico del suo sito Web è aumentato del 30% solo negli ultimi giorni.

baratto 3

Il baratto tra i consumatori sta aumentando anche dopo che le persone hanno svuotato gli scaffali dei supermercati con la pandemia. Il baratto è diventato particolarmente popolare tra le persone che sono maggiormente a rischio di contrarre forme gravi di coronavirus e vogliono evitare i negozi. Chell Garvin di Springfield, Missouri, ha visto il post di un amico su Facebook che dichiarava di avere una scorta di carta igienica disposta a barattare con delle uova.

baratto 1

Un contatto e lo scambio è stato fatto. Esiste una domanda di prodotti che non si trovano sugli scaffali dei negozi ma che si trovano nella dispensa o nel garage delle persone. Se alcuni prodotti continueranno a scarseggiare il baratto diventerà una nuova forma di sopravvivenza.

baratto 5 baratto 7