Yoox-Net-A-Porter, gruppo del lusso fondato da Federico Marchetti nel 2000, cambia ancora passaporto. Dopo esser stato rilevato dal colosso svizzero dei gioielli Richemont nel 2018, aver tentato senza successo di convolare a nozze con Farfetch nel 2021, adesso si sposa con la piattaforma del lusso Mytheresa, tedesca di nascita e americana di adozione.

[…] nell’era digitale avanzata, e dopo il passaggio del controllo a un colosso come Richemont, Yoox fa fatica a fare utili sulle vecchie collezioni a saldo e sui plurimarca. Sul web funzionano invece le nuove linee a prezzo pieno di Net-a-Porter, Mr Poter e MyTheresa. Peraltro con la fusione appena annunciata, è già previsto che alcune attività della vecchia Yoox introdotte da Marchetti, come i marchi 8 by Yoox e Mr Porter, vengano chiuse per tagliare i costi. Sacrifici che verranno chiesti alla società italiana, che il nuovo corso di My-Theresa potrebbero estendere ai dipendenti e ai poli logistici lombardi e romagnoli.

Richemont, che 6 anni fa aveva lanciato un’Opa valutando il gruppo italiano 5,3 miliardi, chiude le perdite sull’investimento in Yoox Net-A-Porter (Ynap). Il gruppo elvetico si è impegnato a ripianare le perdite attuali (stimate in 3-400 milioni) e a dotare Ynap di 555 milioni di cassa, prendendo in cambio il 33% delle azioni del nuovo gruppo che nascerà dalla fusione.

Ma si relega a socio finanziario, con un posto su otto nel supervisory board della società.

Inoltre il colosso elvetico guidato da Johann Rupert metterà a disposizione della società una linea di credito revolving a 6 anni da 100 milioni, per finanziare le esigenze aziendali di Ynap, compreso il capitale circolante. Non un grande affare, dato che Mytheresa ha meno clienti e meno ricavi di Ynap, e da sola vale in Borsa poco più di 370 milioni.

[…] Le nozze tra il gruppo che compra e Yoox, la preda, nasce il leader nel digitale di lusso, un polo da 2,3 milioni di consumatori di fascia alta (900mila di Mytheresa e 1,4 milioni di Yoox) con ricavi potenziali per 3 miliardi. La società guidata da Michael Kliger ha fatto sapere che sono attese importanti sinergie sia sul lato dei costi sia su quello dei ricavi, che però non ha voluto quantificare.

