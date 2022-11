9 nov 2022 15:44

C’È CHI SCENDE E CHI SALINI! – IL COLOSSO DELLE INFRASTRUTTURE “WEBUILD”, CONTROLLATO DALLA FAMIGLIA SALINI, SI ESPANDE IN AUSTRALIA! LA SOCIETÀ ITALIANA HA ACQUISTATO L’INTERO CAPITALE DELLA “CLOUGH LIMITED”, UNA DELLE PRINCIPALI REALTÀ DI COSTRUZIONI DEL PAESE. NON SOLO: IL CONSORZIO “PARKLIFE”, DI CUI FA PARTE WEBUILD, È STATO SELEZIONATO COME MIGLIOR OFFERENTE IN UNA MAXI COMMESSA PER LA NUOVA LINEA METROPOLITANA DI SYDNEY…