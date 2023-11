6 nov 2023 19:25

L’ITALIA È UNA REPUBBLICA FONDATA SUGLI STAGISTI NON PAGATI – LA CAMERA DEI DEPUTATI PROPONE DIECI POSTI A STUDENTI UNIVERSITARI “PARTICOLARMENTE MERITEVOLI” PER UN TIROCINIO DI SEI MESI, RIGOROSAMENTE IN PRESENZA. RIMBORSI SPESE? NON PERVENUTI. TUTTO LEGALE, MA SE LO STATO NON DÀ IL BUON ESEMPIO, ALLORA È OVVIO CHE I DATORI DI LAVORO SI SENTIRANNO LEGITTIMATI A NON PAGARE I GIOVANI LAVORATORI CON LA CAZZATA DEL “DEVI FARE ESPERIENZA” (INTANTO, LI SFRUTTANO SENZA PAGARE…)