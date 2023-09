7 set 2023 16:05

C’È INTESA IN EUROPA - CARLO MESSINA È IL MIGLIOR AMMINISTRATORE DELEGATO DEL CONTINENTE PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO: A INCORONARLO È LA CLASSIFICA DELLA SOCIETÀ SPECIALIZZATA “INSTITUTIONAL INVESTOR” – INTESA SANPAOLO HA FATTO INCETTA DI PREMI: È RISULTATA PRIMA PER LE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI INTERNAZIONALI E GLI ANALISTI FINANZIARI, E ANCHE PER IL CDA E PER IL TEAM DI INVESTOR RELATIONS – STEFANO DEL PUNTA (SEMPRE INTESA) È IL MIGLIOR CHIEF FINANCIAL OFFICER...