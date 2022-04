L’OPA DELLA VERITÀ - OGGI IL CDA DI EDIZIONE ANNUNCERÀ IL LANCIO DELL’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO “DIFENSIVA” SU ATLANTIA PER PREVENIRE PROPOSTE OSTILI DA PARTE DEL CONSORZIO GIP-BROOKFIELD (CHE VOLEVA SCORPORARE LA HOLDING E CEDERE ABERTIS A FLORENTINO PEREZ). LA VALUTAZIONE DOVREBBE OSCILLARE TRA 18-19 MILIARDI, CON UN PREMIO DI CIRCA IL 30% PER I SOCI - LO SCHEMA, CHE HA COME OBIETTIVO IL DELISTING, DOVREBBE ESSERE QUELLO DI UNA NEWCO, CONTROLLATA AL 60% DA EDIZIONE E PARTECIPATA AL 40% DA BLACKSTONE, MA APERTA ANCHE AI SOCI DI LUNGO TERMINE (FONDAZIONE CRT E IL FONDO SOVRANO DI SINGAPORE)

Fabio Savelli per il “Corriere della Sera”

Una valutazione tra i 18 e i 19 miliardi. Un premio ai soci di circa il 30% rispetto all'andamento del titolo negli ultimi sei mesi. Per un'offerta pubblica di acquisto su Atlantia compresa in una forchetta di prezzo tra i 22 e i 23 euro per azione, lievemente al di sopra della chiusura di ieri in Borsa a 21,72 euro.

Oggi è il giorno dell'annuncio del lancio dell'Opa sulla holding controllata al 33,1% da Edizione, la scatola societaria riconducibile ai quattro rami della famiglia Benetton. Una mossa difensiva, supportata dal fondo Usa Blackstone, per prevenire offerte ostili da parte di investitori istituzionali interessati ad una società quotata che sta per ricevere 8 miliardi di euro di assegno per la vendita dell'88% di Autostrade, di cui la metà, circa 4 miliardi, in carico a Cassa Depositi.

Lo schema con cui avverrà l'operazione dovrebbe essere quello di una newco controllata al 60% da Edizione e partecipata al 40% da Blackstone ma aperta anche agli attuali soci di lungo termine di Atlantia come la fondazione Crt e il fondo sovrano di Singapore Gic.

Oggi in giornata Edizione, dopo l'approvazione del board, dovrebbe emettere un comunicato, ai sensi dell'articolo ex 102 del Tuf, con cui viene annunciato al mercato (e all'autorità di vigilanza, la Consob) il lancio dell'Opa, la forchetta di prezzo con cui si intende farlo.

Dandone avviso alla società oggetto dell'offerta, cioè Atlantia, per il successivo delisting dalla Borsa se dovesse avere successo, cioè se un numero sufficiente di soci dovesse aderire ritenendo che il prezzo sia congruo.

Da quel che si apprende il tentativo del consorzio concorrente, la cordata dei due fondi Usa Global Infrastructure Partners e Brookfield, dovrebbe essere vano. Perché le interlocuzioni avute con Edizione e la soluzioni proposta, cioè quello di uno spezzatino successivo all'Opa, che avrebbe conferito Abertis agli spagnoli di Acs, ha trovato restii i Benetton.

