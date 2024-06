L’ORACOLO DI OMAHA APPARECCHIA LA SUA “SUCCESSION”: WARREN BUFFETT HA ANNUNCIATO CHE DOPO LA SUA MORTE QUASI TUTTA LA SUA RICCHEZZA, CIRCA 130 MILIARDI DI DOLLARI, ANDRÀ A UN NUOVO TRUST CARITATEVOLE GESTITO DAI SUOI TRE FIGLI – GLI EREDI DELL’INVESTITORE 93ENNE DOVRANNO GESTIRE LA PARTE FILANTROPICA DELLA FAMIGLIA – BUFFETT DONA 5,3 MILIARDI ALLA “GATES FOUNDATION”, MA SOTTOLINEA CHE POTREBBE ESSERE L'ULTIMA DI SEMPRE…

[…] Warren Buffett ha affinato i suoi piani per donare una delle più grandi fortune dell'era moderna. In un'intervista con il Wall Street Journal, il presidente e amministratore delegato di Berkshire Hathaway ha dichiarato che dopo la sua morte quasi tutta la sua ricchezza rimanente andrà a un nuovo trust caritatevole gestito dai suoi tre figli.

Il leggendario investitore ha anche chiarito che le sue donazioni alla Bill & Melinda Gates Foundation, alla quale ha donato miliardi, finiranno. Ma intanto, ha stabilito ieri che 5,3 miliardi di dollari finiranno nelle casse delle fondazioni dei Gates.

Cambio di prospettiva per il miliardario di Omaha, Nebraska, che ha già donato più della metà delle sue azioni di Berkshire, la società di cui ha preso il controllo nel 1965 e che ha trasformato in una potenza finanziaria. Dopo l'ultimo round di contributi caritatevoli annunciato venerdì mattina, Buffett possiede ancora quasi 130 miliardi di dollari in azioni della società. […]

Buffett, che ha 93 anni, ha detto di non aver stabilito direttive precise per Susie, Howie e Peter Buffett. Tuttavia, ha condiviso la sua prospettiva personale sulla filantropia, per garantire che non ci siano colpi di testa da parte dei suoi eredi. […]

Non è la prima volta che Buffett cambia idea sul sul patrimonio, ma fino a nuova disposizione saranno Susie, Howie e Peter a gestire la parte filantropica della famiglia al momento della morte. Intanto, però. Berkshire ha comunicato che Buffett convertirà 8.674 delle sue azioni di Classe A in azioni di Classe B per fare un altro giro di donazioni, per circa 5,3 miliardi di dollari.

Il Bill & Melinda Gates Foundation Trust riceverà azioni di Classe B per un valore di circa 4 miliardi di dollari al prezzo di chiusura di giovedì, mentre la Susan Thompson Buffett Foundation riceverà circa 400 milioni di dollari.Le fondazioni della figlia e dei figli di Buffett ricevono ciascuna più di 280 milioni di dollari in azioni. Poi, quando il potere passerà nelle mani dei figli, si vedrà. La certezza è che continueranno le erogazioni. […]

