27 ago 2024 14:45

RYANAIR, BECCATE UN ALTRO SILURO! – IL CONSIGLIO DI STATO HA RESPINTO L’APPELLO DELLA COMPAGNIA AEREA LOW COST CHE VOLEVA IMPORRE COSTI EXTRA PER I POSTI DEGLI ACCOMPAGNATORI DI MINORI E DISABILI – RYANAIR SOSTENEVA CHE LA NORMATIVA COMUNITARIA NON PREVEDE ALCUN OBBLIGO IN BASE AL QUALE LA VICINANZA TRA MINORE E ACCOMPAGNATORE DEVE ESSERE GRATUITA. INVECE IL CONSIGLIO DI STATO HA ACCOLTO LA TESI DELL’ENAC…