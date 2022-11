24 nov 2022 17:13

I SAUDITI SI AVVENTANO SULLE SPOGLIE DI CREDIT SUISSE – IL COLOSSO ELVETICO DEL CREDITO, TRAVOLTO DA UNA SERIE DI SCANDALI E CON I CONTI IN ROSSO, HA VARATO L'AUMENTO DI CAPITALE DA 4 MILIARDI DI FRANCHI. IN PRIMA FILA SAUDI NATIONAL BANK, CHE PUNTA A DIVENTARE IL PRIMO AZIONISTA CON IL 9,9% – IN UN MESE E MEZZO, L'ISTITUTO GUIDATO DA ULRICH KORNER HA VISTO SVANIRE 86 MILIARDI DI FRANCHI, RITIRATI DA CLIENTI PREOCCUPATI PER UN POSSIBILE DEFAULT…