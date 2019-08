OLANDA DESOLATA PER BOLLORÉ – CON I 3 MILIARDI CHE RICEVERÀ DA TENCENT PER IL 10% DI UNIVERSAL (CON OPZIONE RADDOPPIO AL 20) VIVENDI POTREBBE TENTARE L’ASSALTO A MEDIASET, CHE CAPITALIZZA LA STESSA CIFRA – MA PER IL BRETONE C’È UN GUAIO CON IL DIRITTO DI VOTO NELLA NEO COSTITUITA HOLDING OLANDESE DEL BISCIONE IN OLANDA – LE DUE STRADE: BLOCCARE IL TRASFERIMENTO O PROSEGUIRE IL CONTENZIOSO IN OLANDA. OPPURE BUTTARSI SU GEDI, A CACCIA DI COMPRATORI?