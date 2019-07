SDENG! L’ANTITRUST UE APRE UN’INDAGINE SU AMAZON – NEL MIRINO C’È L’USO DEI DATI DEI VENDITORI INDIPENDENTI CHE USANO LA PIATTAFORMA E-COMMERCE – TRADOTTO DALL’EUROCRATESE: SICCOME AMAZON OSPITA ALTRI COMMERCIANTI, MA VENDE PURE PRODOTTI, FREGA LA CONCORRENZA SFRUTTANDO LA SUA POSIZIONE DOMINANTE

Da www.ansa.it

amazon

La Commissione Ue ha deciso di aprire un'indagine per verificare se l'utilizzo, da parte di Amazon, dai dati dei dettaglianti indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma del gigante dell'e-commerce viola le regole sulla concorrenza. "Dobbiamo assicurare che le piattaforme online - ha detto la commissaria Ue alla concorrenza Margarethe Vestager - non elimino i benefici che il commercio elettronico offre ai consumatori attraverso comportamenti anti-competitivi".

vestager

Amazon sta "offrendo la massima collaborazione alla Commissione europea e continueremo a lavorare intensamente per sostenere le aziende di tutte le dimensioni e per aiutarle a crescere". E' quanto precisa l'azienda segnalando inoltre che l'Antitrust tedesco ha chiuso l'inchiesta relativa al suo Marketplace senza sanzioni anche grazie alla decisione di adottare alcuni interventi che cambieranno diritti e responsabilità dei suoi partner commerciali.

amazon jeff bezos

"Il commercio elettronico - ha osservato ancora Vestager - ha stimolato la concorrenza nelle vendite al dettaglio, ha ampliato le possibilità di scelta e ha fatto scendere i prezzi". Per garantire che i consumatori possano usufruire correttamente di questi vantaggi "ho deciso - ha aggiunto la commissaria - di esaminare molto attentamente le pratiche commerciali seguite da Amazon, e il suo doppio ruolo nelle vendite all'ingrosso e al dettaglio, al fine di verificare se la società stia rispettando le regole Ue sulla concorrenza".

vestager 3

AMAZON E IL SUO AEROPORTO

Secondo i primi accertamenti condotti in una fase preliminare, osserva la Commissione in una nota, Amazon utilizzerebbe informazioni 'sensibili' dal punto di vista della concorrenza, in particolare sui venditori all'ingrosso, i loro prodotti e le transazioni effettuate. E questo, secondo Bruxelles, potrebbe portare a comportamenti non corretti visto che Amazon opera attraverso il suo sito web come dettagliante ma allo stesso tempo mette anche a disposizione la sua piattaforma per operatori indipendenti in modo tale che anch'essi possano vendere direttamente i loro prodotti ai clienti.

JEFF BEZOS

"Si faccia subito chiarezza e si accertino eventuali abusi". Lo afferma il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), Massimiliano Dona, commentando la decisione della commissione Ue di aprire un'indagine per verificare se l'utilizzo, da parte di Amazon, dai dati dei dettaglianti indipendenti che vendono i loro prodotti attraverso la piattaforma viola le regole sulla concorrenza. "Siamo pronti ad intentare cause risarcitorie contro l'azienda sia per conto dei consumatori che hanno acquistato sul portale online, sia dei venditori eventualmente danneggiati da pratiche scorrette", dice Carlo Rienzi del Codacons.

amazon diventa operatore postale amazon diventa operatore postale 1 Amazon