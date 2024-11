26 nov 2024 20:11

SE AD ORCEL SFUGGISSE SIA COMMERZBANK SIA IL BANCO BPM COME USERÀ I MILIARDI IN CASSA A UNICREDIT? – “REPUBBLICA” LA BUTTA LÀ: “L’UNICO SAREBBE L’AGGLOMERATO MEDIOBANCA-GENERALI DOVE CALTAGIRONE E MILLERI SAREBBERO PRONTI A SERVIRGLI LE LORO AZIONI COL BENEPLACITO DEL GOVERNO. MA A TRIESTE GIÀ STUDIANO LE CONTROMOSSE" - ''UNA PRESA DEL BANCO BPM RIMETTEREBBE IN DISCUSSIONE I DESTINI DEL MONTE, VISTO CHE ORCEL NON SEMBRA INTERESSATO ALLA FUSIONE CON SIENA. MANDANDO COSÌ IN FUMO LA DIFFICILE COSTRUZIONE DI GIORGETTI PER UN POLO BANCARIO PIÙ IN SINTONIA CON L’ATTUALE COMPAGINE GOVERNATIVA"