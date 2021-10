SE LA BOLLETTA DIVENTA INCANDESCENTE, GLI OPERATORI AFFILANO LE ARMI (E FANNO CONTENTA GRETA THUNBERG) - ENEL ENERGIA SI LANCIA ALL'ASSALTO DEL MERCATO CON L'OFFERTA “SCEGLI OGGI” PROPONENDO SOLO ENERGIA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI - VIDEO: IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT, REALIZZATO DA SAATCHI & SAATCHI, CON STEFANO FRESI E MARINA ROCCO

Dal 3 ottobre è on air la nuova campagna “Scegli Oggi”, l’offerta di Enel Energia con energia certificata green e il prezzo della componente energia scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Lo spot realizzato da Saatchi & Saatchi racconta l’offerta attraverso le storie di due clienti di Enel Energia ripresi nella quotidianità domestica che spiegano il motivo per cui hanno scelto la convenienza e l’affidabilità di Enel.

I protagonisti sono due volti del cinema italiano, Stefano Fresi e Marina Rocco. Stefano Fresi interpreta Mario, un uomo che dopo il lavoro vuole godersi il comfort casalingo e sceglie Enel per la comodità di avere un negozio con consulenti specializzati proprio sotto casa.

Marina Rocco è Margherita, una donna molto indaffarata che, tra i diversi impegni quotidiani sia di lavoro sia familiari, si affida a Enel per avere una cosa in meno a cui pensare. Gli spot raccontano la fiducia che i due protagonisti ripongono quotidianamente in Enel, così come molti altri clienti.

“La customer centricity è il pilastro della strategia Enel ed è il focus della nuova campagna commerciale", spiega Costanza Barbara Tarola, Responsabile Brand ADV e Content Enel Italia. "Abbiamo, infatti, scelto un approccio di comunicazione orientato a dare 'voce ai nostri clienti' partendo dal loro punto di vista.

La strategia creativa si sviluppa sui valori distintivi del nostro brand: la capillarità sul territorio italiano, grazie ai nostri 1.200 negozi e la competenza e qualità del servizio e su come questi valori diventano vantaggi per i nostri clienti”.

“Per questa campagna abbiamo scelto di lavorare con il regista Mike Usandivaras noto per il suo stile originale e contemporaneo e con due grandi attori in grado di rendere memorabili storie nelle quali chiunque possa identificarsi”, afferma Manuel Musilli, direttore creativo esecutivo di Saatchi & Saatchi.

“Nei due soggetti, la narrazione avviene attraverso un dialogo tra il brand e i personaggi, un’interazione che rafforza il racconto della vicinanza tra Enel Energia e i propri clienti. Per questo, oltre al valore aggiunto rappresentato dall’acting dei protagonisti, i film presentano soluzioni produttive innovative realizzate con il supporto del direttore della fotografia Emanuele Zarlenga e della casa di produzione Think Cattleya”.

La campagna sarà on air per 5 settimane su tv, radio e stampa con la pianificazione di Mindshare, mentre il piano web è curato da Starcom.

Scegli Oggi è l’offerta di Enel Energia dedicata ai clienti domestici che hanno una fornitura attiva di energia elettrica e provengono da un altro fornitore. Il prezzo della componente energia è bloccato per 2 anni e scontato del 30% rispetto al prezzo di listino Inoltre per i clienti che provengono dal Servizio di Maggior Tutela lo sconto applicato è del 40%.

L’offerta utilizza solo energia prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra e certi­ficata dal sistema “Garanzie d’Origine” del Gestore Servizi Energetici, secondo la direttiva CE 2009/28/CE.

Una proposta comoda e flessibile. Il cliente potrà scegliere uno dei tre piani disponibili che più si avvicina alle proprie abitudini di consumo:

Senza orari: un unico prezzo della componente energia per tutto l’arco della giornata

Prezzo di listino della componente energia pari a 13 centesimi €/kWh; Prezzo scontato del 30% pari a 9 centesimi €/kWh ; Prezzo scontato del 40% pari a 8 centesimi €/kWh

Notte e festivi: il prezzo della componente energia è gratis durante tutta la notte e i festivi. Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al sabato dalle 7 alle 23 pari a 23 centesimi €/kWh; Prezzo scontato del 30% pari a 16 centesimi €/kWh. Prezzo scontato del 40% pari a 14 centesimi €/kWh;

Bioraria: una soluzione che permette di risparmiare se si consuma energia durante il weekend e nelle ore serali, adatta ad esempio a chi resta fuori casa a lungo per motivi di lavoro o di studio.

Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 pari a 14 centesimi €/kWh; Prezzo scontato del 30% pari a 10 centesimi €/kWh; Prezzo scontato del 40% pari a 9 centesimi €/kWh

Prezzo di listino della componente energia dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8, weekend e festivi pari a 12 centesimi €/kWh; Prezzo scontato del 30% pari a 8 centesimi €/kWh ; Prezzo scontato del 40% pari a 7 centesimi €/kWh

I prezzi sopra esposti sono riferiti alla sola componente energia IVA imposte escluse e comprensivi delle perdite di rete. Per tutti i piani tariffari Il cliente è inoltre tenuto al pagamento del corrispettivo di commercializzazione e vendita luce che, per i primi 24 mesi di fornitura, sarà pari a 8,5€/mese (IVA e imposte escluse)

E se i consumi cambiano o non sono in linea con il piano scelto in fase di adesione all'offerta sarà possibile cambiare il piano tariffario in modo gratuito e senza costi aggiunti.

I clienti che sottoscrivono l’offerta hanno anche la possibilità di aderire a ENELPREMIA WOW!, il programma fedeltà gratuito di Enel Energia che sorprende ogni settimana con un regalo e che permette di partecipare ad iniziative speciali per vincere fantastici premi e ottenere bonus luce e/o gas in bolletta.

L’adesione a Scegli Oggi può essere effettuata on line, al sito www.enel.it, oppure chiamando il numero verde 800 900 860 o presso uno dei negozi di Enel Energia.

Il passaggio per aderire all’offerta è molto semplice, sia che si provenga dal Servizio di maggior tutela che da altro operatore del mercato libero non sono previsti costi per l'attivazione dell'offerta; non sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore; il passaggio avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nel mercato libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business. La sua offerta è ampia e flessibile, una vasta gamma di offerte luce e gas pensate per famiglie, aziende, professionisti, condomini e Pubblica Amministrazione.

Lo spot

Un’offerta promossa attraverso lo spot in tv e annunci su stampa, radio e web. Saatchi & Saatchi racconta l’offerta attraverso due personaggi dalla personalità ben definita, che incarnano dei possibili clienti Enel Energia intercettati nella quotidianità delle loro vite in casa, e che ci spiegano il motivo per cui hanno scelto Enel Energia.

I due soggetti sono interpretati da due noti volti del cinema italiano: Stefano Fresi, porta in scena la ricerca della comodità da parte di Mario, un uomo che dopo il lavoro vuole godersi il comfort casalingo e sceglie Enel Energia per la comodità di avere un negozio con consulenti specializzati proprio sotto casa; mentre Marina Rocco è Margherita, una donna sulla quarantina molto indaffarata che tra i diversi impegni quotidiani sia di lavoro che familiari, persegue la tranquillità e sceglie Enel Energia per avere una cosa in meno a cui pensare. Due storie di quotidianità che raccontano la fiducia che questi caratteri hanno riposto in Enel Energia, così come molti altri clienti.

