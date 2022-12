17 dic 2022 18:51

SE NON PUOI COMPRARLI, FATTELI AMICI – UNICREDIT SIGLA UNA JOINT VENTURE CON LA AZIMUT DI PIETRO GIULIANI, CHE NEL SUO PASSATO DI BANCHIERE DELLA MERRILL LYNCH AVEVA ACCOMPAGNATO IN BORSA NEL LONTANO 2004 - UNICREDIT È ORFANA DELLA GESTIONI FONDI DAL 2016, QUANDO L'ALLORA AD JEAN-PIERRE MUSTIER FU OBBLIGATO A VENDERE I GIOIELLI, TRA CUI PIONEER, PER CONTENERE L'AMMONTARE DELLA RICAPITALIZZAZIONE - DA ALLORA I VALORI DELLE BANCHE SONO CROLLATI, E QUELLE DI CHI GESTISCE I SOLDI DEI CORRENTISTI SONO LIEVITATI…