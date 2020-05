SEMPRE ARCURI! - FU FATTO GRANDE BATTAGE PER IL BANDO ‘’IMPRESE SICURE’’ LANCIATO DA INVITALIA - GLI IMPRENDITORI SI SONO PRENOTATI SUL SITO PUBBLICIZZATO, RIEMPIENDO TONNELLATE DI MODULI E HANNO PARTECIPATO AL CLICK DAY ALLE H 9 DELL’11 MAGGIO. DOPO 1 SECONDO E 4 CENTESIMI, ZAC!, TUTTO ESAURITO E SOLO 3.150 IMPRESE SU 250.000 HANNO AVUTO L’AGOGNATO RIMBORSO - COME HANNO FATTO I MAGHI DEL CLICK A ESSERE COSÌ EFFICIENTI PER CHIUDERE LA PARTITA IN 1 SECONDO?

Domenico Arcuri Smascherato Foto Mezzelani GMT001

DAGONOTA

Fu fatto grande battage pubblicitario per il bando Imprese Sicure lanciato da Invitalia per supportare le imprese che investivano in DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per i propri lavoratori.

Roba seria finalmente! Hanno esclamato gli imprenditori che si sono prenotati sul sito pubblicizzato, riempiendo tonnellate di moduli (ormai una costante) e hanno partecipato al click day alle h 9 dell’11 maggio.

Ma attenzione! Dovevi comprare e pagare per poter partecipare e hanno abboccato tanti imprenditori gia’ stremati dalla crisi.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Sono arrivate ben 249.681 domande di rimborso: fino a 500 euro per dipendente con un massimo di 150.000 euro per azienda, allegando fatture quietanzate.

Insomma 250.000 imprese hanno riempito moduli, comprato e pagato DPI, si sono messi in fila per avere rimborso e sono state pronte per il click day ……

CLAUDIO TESAURO INVITALIA CON DOMENICO ARCURI

Alle ore 9 del tutti pronti……dopo 1 secondo e 4 centesimi, ripeto 1 secondo e 4 centesimi, tutto esaurito e solo 3.150 imprese su 250.000 hanno avuto l’agognato rimborso.

Nessuno dopo 09:00:01.046749……….follia

Davvero incredibile vicenda, ma sarebbe da chiedersi come hanno fatto i maghi del click a essere così efficienti per chiudere la partita in 1 secondo!

luigi di maio domenico arcuri fabrizio palermo

Certo ormai la superficialità ed improvvisazione domina perchè le aziende erano obbligate a prenotarsi prima per partecipare al click day…..ma visto il successo di questa norma, invece di metterci pochi soldi, non era più giusto stanziarci soldi che vengono buttati in tante forme non prendere per il culo 247.000 imprese.