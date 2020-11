SENZA SE E SENZA "MA" - PECHINO HA BLOCCATO LA QUOTAZIONE DI “ANT GROUP”, IL BRACCIO FINANZIARIO DI ALIBABA, A TRENTA ORE DAL DEBUTTO. DOVEVA ESSERE L’IPO PIÙ GRANDE DI SEMPRE – LE AUTORITÀ CINESI HANNO RICHIAMATO IL FONDATORE DEL COLOSSO DELL’E-COMMERCE. JACK MA, ISCRITTO AL PARTITO COMUNISTA DA DECENNI, È STATO CONVOCATO E GLI HANNO CHIESTO CHIARIMENTI E GIUSTIFICAZIONI. C’ENTRERÀ FORSE IL DISCORSO FATTO A SHANGAI UN MESE FA SULLE AUTORITÀ DI CONTROLLO?

Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera”

ant group 2

La più grande Ipo della storia è stata sospesa. Le autorità cinesi hanno fermato l' Offerta pubblica da 37 miliardi di dollari di Ant Group, il braccio finanziario di Alibaba, quando mancavano una trentina di ore al debutto.

Tutto fermo, ufficialmente in attesa di aggiustamenti delle condizioni di emissione e quotazione, si legge nel comunicato arrivato nella notte cinese. Il giorno della gloria mondiale per Ant era atteso per il 5 novembre, sulle Borse di Shanghai e Hong Kong.

LUCY PENG

Il colpo di scena è arrivato dopo un ammonimento a sorpresa rivolto dalle autorità di Pechino a Jack Ma, il profeta di Alibaba, dell' e-commerce e di molte sue innovazioni epocali. Uno choc, perché Ant avrebbe frantumato ogni record con la sua quotazione, che ha ricevuto richieste per 3.000 miliardi di dollari a fronte di un' offerta di 37 miliardi di dollari in azioni.

ANT GROUP - ALIPAY

Il governo comunista sembrava più che soddisfatto dell' iniziativa. Ma lunedì il genio dell' operazione, il compagno Ma Yun (questo il suo nome all' anagrafe), iscritto al Partito da decenni, è stato convocato a Pechino. Invece di elogiarlo, la Banca centrale e le autorità gli hanno chiesto chiarimenti e giustificazioni. Una revisione dell' attività di Ant che aveva tutte le caratteristiche di una messa in guardia. Il termine usato per la convocazione è stato «yuetuan», che nel linguaggio della burocrazia denota un «richiamo».

xi jinping mangia meme

Prima di lanciare la Ipo, Ant aveva ottenuto il nulla osta governativo, ma qualcosa ha turbato la marcia trionfale. A ottobre l' estroverso e franco Jack Ma aveva tenuto un discorso a Shanghai nel quale ha criticato le autorità di controllo finanziario di Pechino e le grandi banche statali.

«La Cina non ha un rischio finanziario sistemico» ha cominciato, ma subito ha stupito gli ascoltatori spiegando: «Non lo ha perché non ha un sistema e questo è il rischio». E ancora: «Le nostre banche operano con mentalità da banco dei pegni». Leggendo dietro le parole di Jack Ma, emerge il problema concreto per Ant: nata per facilitare i pagamenti dei clienti dell' e-commerce sulla piattaforma di Alibaba, la Formica (Ant in inglese) è diventata un colosso, una superbanca che muove non solo le spese al dettaglio con portafoglio digitale, ma finanziamenti e investimenti per centinaia di miliardi di dollari.

jack ma

Ant è concorrente delle banche statali, che surclassa per rapidità decisionale. Ecco perché i mandarini della Banca centrale di Pechino hanno convocato Jack Ma e lo hanno messo in guardia. Il gruppo ha emesso una nota: «C' è stato uno scambio di vedute. Ant è impegnato a mettere in pratica le opinioni espresse durante il meeting: innovazione nella stabilità, servizio all' economia reale, osservanza delle regole».

ant group jack ma 2 pony ma e jack ma jack ma 3 ant group alibaba LUCY PENG ant group 1

Parole che non sono bastate.