SICURI CHE AMAZON SIA DANNOSO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE? – NELL’ULTIMO ANNO LE 14MILA PMI ITALIANE CHE OPERANO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA E-COMMERCE HANNO VENDUTO OLTRE 60 MILIONI DI PRODOTTI, RISPETTO AI 45 DEL 2019: LA MEDIA DELLE VENDITE È DI 75MILA EURO – IN EPOCA DI LOCKDOWN, LO SHOPPING ONLINE CONVIENE A TUTTI. MA SOPRATTUTTO A BEZOS

Diana Alfieri per “il Giornale”

Nell' ultimo anno (dal 1 giugno 2019 al 31 maggio 2020) le 14mila piccole imprese italiane che operano attraverso Amazon.it hanno venduto oltre 60 milioni di prodotti rispetto ai 45 milioni venduti nello stesso periodo dell' anno precedente. Ovvero, in media, più di 100 prodotti al minuto e hanno registrato vendite per una media di oltre 75.000 euro, in crescita rispetto ai 65.000 euro dell' anno prima.

È quanto rileva Amazon nel Report 2020 sul successo delle Pmi italiane con Amazon.it, che evidenzia il valore aggiunto generato a favore dei partner indipendenti che utilizzano i suoi servizi: oltre 900.000 in Europa, inclusi partner di vendita, sviluppatori, creatori di contenuti, autori e fornitori di servizi di consegna.

Lo studio - viene spiegato - evidenzia come l' utilizzo del canale online le abbia aiutate a mantenere o a far crescere il loro business anche in un periodo difficile. Nel 2019 - si legge nel report - Amazon ha investito in Europa più di 2,2 miliardi in logistica, strumenti, servizi, programmi e persone per alimentare il successo dei partner di vendita, quasi tutti piccole e medie imprese.

Le oltre 14.000 pmi italiane che vendono su Amazon nel 2019 hanno registrato vendite all' estero per più di 500 milioni. Di queste, circa 600 hanno superato il milione di dollari di vendite. Fino ad oggi, gli impatti positivi registrati hanno permesso alle pmi di creare oltre 25.000 posti di lavoro.

«Le piccole e medie imprese rappresentano un pilastro fondamentale del tessuto sociale e imprenditoriale del nostro Paese, una risorsa che, attraverso l' e-commerce, può raggiungere e soddisfare una domanda ancora più ampia di clienti», ha commentato Ilaria Zanelotti, direttore Seller Services di Amazon in Italia.

«Le realtà che avevano già adottato una strategia multicanale hanno trovato in Amazon e nell' e-commerce lo strumento per ampliare la base clienti e diversificare, per riuscire ad affrontare al meglio le sfide. Ne sono una testimonianza concreta le performance descritte nel report».

Amazon supporta le pmi, le startup e gli imprenditori offrendo loro strumenti e opportunità per avere successo, che si tratti di vendere i propri prodotti online, di gestire una società di consegne e logistica, di utilizzare il cloud per ampliare e digitalizzare la propria attività riducendo i costi, di creare Skill di Alexa o di pubblicare un proprio libro.

«Grazie al programma sviluppato da Amazon con l' Agenzia Ice - ha spiegato Ernesto Coppola, ad di Coppola Foods, azienda con una lunga tradizione nella produzione e commercializzazione di prodotti alimentari - abbiamo avuto l' occasione di migliorare la nostra visibilità e comprendere fino in fondo tutte le funzionalità e le potenzialità che Amazon ci offre».

Le pmi che vendono su Amazon hanno sede in tutte le 20 regioni italiane e in 5 di esse ci sono oltre 1.000 partner di vendita. Le 10 regioni con il maggior numero di pmi che vendono online tramite Amazon sono: Lombardia (2.000), Campania, (2.000), Lazio (1.500), Puglia (1.000), Veneto (1.000), Piemonte (900), Toscana (900), Emilia-Romagna (900), Sicilia (900), Marche (400).