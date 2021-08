SIETE CONTENTI? SPENDEREMO ALTRI 60 MILIONI PER ALITALIA! - IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIORGETTI HA FIRMATO IERI IL DECRETO CHE STANZIA LA SECONDA TRANCHE DELLA QUOTA PREVISTA PER “ITA”, LA NEWCO CHE DAL 15 OTTOBRE PRENDERÀ IL POSTO DELLA DISGRAZIATA COMPAGNIA AEREA. SARÀ LA VOLTA BUONA? LA MAGGIORE INCOGNITA AL MOMENTO RIGUARDA IL FUTURO DEI DIPENDENTI: ATTUALMENTE SONO 10.500, E ALMENO 5MILA SONO IN ESUBERO…

Luigi Grassia per “la Stampa”

I timbri ci sono tutti, l'Enac ha rilasciato i permessi necessari, e adesso la compagnia aerea Ita, erede dell'Alitalia - anche se è proibito definirla così - può cominciare a vendere biglietti in vista del decollo il 15 ottobre; resta da capire che fine faranno i 255 mila biglietti di Alitalia in circolazione e che non potranno essere usati sui voli di Ita (in nome della discontinuità aziendale richiesta dall'Europa; c'è un fondo di indennizzo, ma gli operatori turistici lamentano di non aver ancora ricevuto indicazioni) e la maggiore incognita riguarda il destino delle migliaia di lavoratori di Alitalia che non troveranno posto nella futura Ita: i dipendenti attuali sono 10.500, in data 15 ottobre potranno continuare a lavorare solo 2900, quindi risulteranno di troppo 7600; la promessa del piano industriale di Ita è di risalire a 5700 dipendenti nel 2025, perciò il numero dei lavoratori in eccesso scenderà a 4800, comunque tantissimi, anche se si realizzasse questo scenario favorevole.

L'ultima notizia è che l'Enac, ente di controllo del settore aereo in Italia, ha rilasciato a Ita due documenti indispensabili, cioè il certificato di operatore aereo e la licenza di esercizio. Il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, dice che la nuova compagnia «può e deve diventare il vettore di riferimento nazionale», ma dovrà farlo «nell'ambito di una strategia di alleanze, perché nasce troppo grande per essere piccola e troppo piccola per essere grande».

Non è un gioco di parole. In effetti sono in tanti a dubitare che la nuova Ita possa stare da sola sul mercato con una flotta di soli 52 aerei, anche se già si prevede di aumentarne il numero a 78 già nel 2022 e poi di crescere gradualmente fino a 105 velivoli nel 2025. I commenti dei sindacati sono misti: bene le novità dall'Enac, ma c'è preoccupazione per i posti di lavoro. Per Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil, «il rilascio dei documenti dell'Enac è un fatto positivo, ma è solo un primo passo. Ad oggi l'azienda non c'è, è solo un'ipotesi.

Con lo "spezzatino" di Alitalia e una flotta ridotta a 52 aerei, a causa della sconfitta del governo nella trattativa con l'Ue, siamo molto preoccupati, sia per quanto riguarda il progetto industriale di Ita, che ancora manca, sia per la tenuta dell'occupazione». Un altro sindacalista, Claudio Tarlazzi, segretario nazionale della Uiltrasporti, dice che «la nuova compagnia dovrà essere in grado di garantire piena occupazione per i dipendenti di Alitalia.

Bisogna pianificare la crescita della flotta, perché una Ita "piccola" non ce la farà a stare sul mercato, neanche col sostegno pubblico. Siamo poi contro la decisione della Ue di imporre alla nuova compagnia di non possedere la maggioranza nella manutenzione». Ieri il ministro dello sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che stanzia 60 milioni per l'Alitalia, come seconda tranche dei 100 milioni totali previsti dal decreto Sostegni bis. -

