SINNER, CHE BOTTINO! – NEL CORSO DEL 2023 IL TENNISTA ITALIANO HA INCASSATO 8,3 MILIONI DI DOLLARI SOLO IN PREMIER DEI TORNEI ATP. PIU’ DI QUANTO AVEVA GUADAGNATO FIN QUI IN CARRIERA – IL 22ENNE SI PIAZZA AL QUARTO POSTO, DIETRO A DJOKOVIC (16 MILIONCINI), ALCARAZ (10,7) E MEDVEDEV (9,2) – SOLO 188ESIMO RAFA NADAL, BLOCCATO DAI PROBLEMI FISICI, CHE HA RACIMOLATO APPENA 311 MILA DOLLARI…

La cosa divertente (o surreale, a seconda dei punti e dei gusti di vita) della nota diramata dall’Atp Tour riguardante il Prize Money leaders di tennis è la pagina 5. Stiamo parlando della classifica dei Paperon de’ Paperoni della racchetta. Classifica ovviamente guidata da Novak Djokovic. Quindi, si parte dalla pagina 1 e, in ordine decrescente, si apprendono tutti i guadagni dei tennisti.

E allora, qual è la curiosità? Il numero 188 della classifica. Un certo Rafael Nadal. Già, il 2023 sarà l’anno più misero della sua vita (per lui circa 311 mila dollari) ma, a seguire, c’è il dato dei suoi guadagni in carriera: 134 milioni e qualche spicciolo (di fa per dire: sono altri 640 mila dollari).

[...] Colpa degli infortuni e dell’inattività conseguente. In attesa di tornare in campo in Australia a Brisbane per Capodanno, il maiorchino può consolarsi con i numeri del suo impero economico e il fatturato della sua holding Aspemir, che ha superato i 20 milioni di euro.

Attenzione: questa è la classifica dei soli premi. Cioè dei soldi guadagnati attraverso i tornei. Poi vanno aggiunti gli sponsor, e per i migliori le cifre salgono esponenzialmente. Però il prize money è meritocratico, va a chi vince e non ci sono discussioni.

Abbiamo detto di Djokovic, che nel 2023 ha incassato quasi 16 milioncini di dollari che, sommati al resto della carriera, fanno un totale di 180.643.353 dollari (viva la precisione). Seguono gli altri: Alcaraz (10,7 milioni), Medvedev (9,2 milioni) e il nostro Jannik Sinner. Il quale, a 22 anni, può già vantare un montepremi complessivo di quasi 15 milioni di dollari (14 milioni e 936 mila): quest’anno ha dato l’impulso con 8.349.392 dollari.

In pratica in una sola stagione Jannik ha raddoppiato i guadagni di una vita, incassando di più nel 2023 magico che in tutte le annate precedenti insieme. A questa cifra bisogna aggiungere il premio maturato in azzurro.

[...] E neanche gli altri eroi della Coppa Davis possono lamentarsi: Lorenzo Musetti è il ventesimo dell’anno con i suoi quasi 2 milioni (1.971.124 dollari), mentre Lorenzo Sonego (37°) vanta un 1.313.408, Matteo Berrettini (66°) supera il milione (1.028.055) e Matteo Arnaldi (74°) si ferma a 955.735 dollari.

Non dimentichiamo Fabio Fognini, però: 620 mila dollari nel 2023, e poco più di 18 milioni in carriera. E anche Simone Bolelli, specialista solo del doppio, porta a casa 243 mila dollari (in totale oltre sei milioni in carriera). Per i campioni della Davis ci sono anche i premi Itf, che la Federtennis ha girato e che loro si sono divisi: 3 milioni e 460 mila fra Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego e Bolelli, alla Federazione sono andati 1 milione e 743 mila euro.

E le donne? Si difendono bene: Iga Swiatek, n. 1 del mondo, con i suoi 9.857.686 dollari si piazzerebbe sul podio in una classifica assoluta, dopo Djokovic e Alcaraz. E Aryna Sabalenka, la seconda, con i suoi 8.202.653 dollari sarebbe subito alle spalle di Sinner. [...]

