SOLO IL BAZOOKA PUÒ AMMAZZARE IL VIRUS – PIAZZA AFFARI TRACOLLA DI OLTRE IL 5%, AI MINIMI DAL 2016. RAFFICA DI TITOLI CHE NON FANNO PREZZO PER ECCESSO DI RIBASSO, PESA ANCHE IL BLOCCO DEI VOLI DALL’EUROPA DECISO DA TRUMP – WALL STREET ENTRA IN FASE “ORSO”, QUELLA CARATTERIZZATA DA UN RIBASSO DEL 20% DOPO 11 ANNI DI “TORO” – SPREAD SOPRA I 200 PUNTI, OGGI LA LAGARDE DOVREBBE FARE IL SUO “WHATEVER IT TAKES” (SPERIAMO CHE BASTI)

(AWE/Finanza.com) - L'indice Ftse Mib crolla a pochi minuti dall'apertura di oltre il 5% sotto 17 mila punti, ai minimi dal 2016.

Raffaele Ricciardi per www.repubblica.it

Ore 9:00. Si annuncia un'altra giornata di passione sui mercati, a giudicare dall'apertura che

picchia in ribasso in Europa e dai future su Wall Street.

A pesare è ancora l'emergenza coronavirus, diventata pandemia per l'Oms, che ha portato Trump a chiudere i voli dal Vecchio continente. Una mossa annunciata nella tarda serata italiana, dopo che Wall Street aveva già chiuso in ribasso di quasi cinque punti percentuali e vedendo così la fase da "orso" materializzarsi, quella caratterizzata da un ribasso del 20% dai precedenti massimi.

In attesa di conoscere le misure che metterà in campo oggi la Bce, la Borsa di Milano avvia le contrattazioni in calo dell'1,6% ma ci sono molti titoli sospesi che impediscono al listino di restituire un prezzo compiuto.

L'indicazione sull'umore nero degli investitori è già arrivata dall'Asia, in mattinata. Le Borse cinesi hanno chiuso la seduta con pesanti perdite: l'indice Composite di Shanghai ha perso l'1,52%, a 2.923,49 punti, quello di Shenzhen il 2,20%, a quota 1.818,56. Non è andata meglio altrove, nell'area pacifica: Tokyo ha perso il 4,4%, Sydney il 7,4% (peggior performance dalla crisi del 2008), Seul il 3,9% (minimi da quattro anni e mezzo) nonostante i nuovi casi di Covid-19 siano ai minimi da due settimane.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si muove in rialzo sopra 200 punti alla riapertura: segna quota 205. Il decennale italiano rende l'1,27% all'indomani delle misure ulteriori adottate dal governo Conte: da una parte, lo stanziamento da 25 miliardi per far fronte all'emergenza; dall'altra l'estensione delle restrizioni sul territorio nazionale con la chiusura di tutte le attività commerciali al di fuori di quelle essenziali.

L'euro apre stabile sui 1,13 dollari, a 1,1298. La moneta unica perde invece terreno su quella nipponica a 117,31. Dollaro/yen giu' a 103,85. Le valute rifugio come lo yen e il franco svizzero si rafforzano. Dal fronte macro arrivano indicazioni che iniziano a scontare l'emergenza sanitaria: in febbraio le vendite di auto in Cina sono precipitate del 79 per cento, mentre la fiducia delle imprese manifatturiere giapponesi si è portata ai minimi da nove anni.

Tra le materie prime, continua a calare il petrolio stretto tra la crisi globale e la guerra tra Arabia Saudita e Russia ad aumentare le quote di mercato, con l'effetto di deprimere le quotazioni. Sul mercato after hour di New York il greggio Wti cede il 5,67%, a 31,11 dollari al barile, mentre il Brent perde il 5,62%, a 33,78 dollari. A differenza di quanto visto in altre sedute, l'oro non si rafforza con il suo status di bene-rifugio ma si stabilizza poco sotto 1.640 dollari l'oncia.