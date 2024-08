28 ago 2024 09:50

STELLANTIS DÀ IL BENTORNATO IN FABBRICA AGLI OPERAI – NELLO STABILIMENTO DI POMIGLIANO D’ARCO, NONOSTANTE LA PRODUZIONE DELLE PANDA SIA IN CRESCITA, IL GRUPPO FRANCO-ITALIANO ANNUNCIA CINQUE GIORNI DI CASSA INTEGRAZIONE A SETTEMBRE – ANCHE AD ATESSA, IN PROVINCIA DI CHIETI, DOVE SI REALIZZANO I VEICOLI COMMERCIALI, STELLANTIS HA PROLUNGATO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN VIA “PRECAUZIONALE E PREVENTIVA” VISTA “L’ATTUALE SITUAZIONE DI MERCATO” – LA PROTESTA DEI SINDACATI