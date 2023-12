LO STREAMING CHE VERRÀ – SONO SCATTATE LE TRATTATIVE DI FUSIONE TRA I COLOSSI WARNER BROS. DISCOVERY E PARAMOUNT GLOBAL – UN'ALLEANZA CHE METTEREBBE INSIEME CBS NEWS E CNN, HBO, MTV, E COMEDY CENTRAL, OLTRE AI DIRITTI SULLA NFL, LA LEGA AMERICANA DI FOOTBALL – LE DUE MULTINAZIONALI PUNTANO A POTENZIARE IL PROPRIO SERVIZIO STREAMING (AL MOMENTO IN PERDITA) PER CONTRASTARE NETFLIX E DISNEY+: INSIEME SOMMEREBBERO 158 MILIONI DI ABBONATI – MA LE BORSE SONO RIMASTE FREDDE ALL'IPOTESI…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

POSSIBILE FUSIONE TRA WARNER E PARAMOUNT

A Times Square il tempo è denaro. L’amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e quello di Paramount Global, Bob Bakish, si sono incontrati a pranzo nel quartier generale di Paramount, nella piazza più famosa di New York, e hanno discusso una possibile fusione tra i due giganti mondiali dell’intrattenimento.

[…] non c’è niente di formalizzato ma la prospettiva è clamorosa per le dimensioni dei protagonisti: Warner include networks come Cnn, Tnt, Hbo e il servizio streaming Max, mentre Paramount nel suo bouquet ha i canali Mtv, Nickelodeon e Comedy Central, la Cbs, oltre a un ampio ventaglio di servizi streaming.

David Zaslav

La possibile fusione creerebbe un gruppo senza rivali, che ingloberebbe anche i diritti sulla Nfl, la lega americana di football, la più popolare in America, e quelli del March Madness, la fase finale del campionato universitario di basket. La somma tra Cbs News e Cnn darebbe inoltre vita a una superpotenza mondiale dell’informazione, ma anche l’intrattenimento subirebbe una scossa: le serie tv Cbs “Ncis” e “Criminal Minds” si sommerebbero a Investigation Discovery e TruTv.

Le due multinazionali puntano a potenziare il proprio servizio streaming - Paramount+ e Max - per meglio contrastare Netflix e Disney+. Insieme sommerebbero 158 milioni di abbonati, secondi solo ai 247 milioni di Netflix. Non è chiaro se Warner acquisirebbe Paramount Global e la capogruppo, National Amusements, ma secondo i rumors le due opzioni sarebbero entrambe valide.

bob bakish 1

Il ceo di Warner, Zaslav, non ha nascosto l’interesse per l’operazione. Un team di banchieri è stato ingaggiato per esplorare le possibilità dell’accordo. L’attrazione di Warner è cresciuta dopo che la compagnia che controlla Paramount Global aveva preso in considerazione una cessione e ne aveva parlato con Skydance Media.

Il mercato è rimasto freddo, probabilmente per il fatto che lo streaming, a meno di non essere Amazon o Netflix, non appare molto redditizio. Appena la notizia è stata diffusa mercoledì pomeriggio dall’agenzia Axios, il titolo di Warner Bros. Discovery ha chiuso la seduta a Wall Street con -5,7 per cento. Ieri è arretrato dell’-1,46%. Paramount aveva perso il 2 mercoledì e lo 0,28% ieri.

WARNER BROS DISCOVERY

[…] Le norme che limitano le fusioni sono molto più rigide che in passato e questo è un elemento da tenere in considerazione, visto che si parla di due tra gli Studios più grandi come Max e Paramount+. Warner ha un valore di mercato di 29 miliardi di dollari, mentre Paramount supera i 10 miliardi.

