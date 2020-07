TIKTOK VUOLE IL PASSAPORTO AMERICANO! - LA SOCIETÀ CINESE "BYTEDANCE", PROPRIETARIA DELL’APP DI BALLETTI E MICRO-VIDEO, STA PENSANDO DI CEDERE LA PIATTAFORMA A INVESTITORI STATUNITENSI. NON È BASTATO ASSUMERE COME CEO L’EX DISNEY KEVIN MAYER PER CONVINCERE GLI AMERICANI CHE NON CEDE I DATI DEGLI UTENTI AL GOVERNO DI PECHINO - L’INDIA, DOPO AVERLA MESSA AL BANDO, PROIBISCE ALTRE 47 APP CINESI…

INDIA: ALTRE 47 APP MADE IN CHINA PROIBITE DAL GOVERNO

tiktok

(ANSA) - Il governo indiano metterà al bando altre 47 app cinesi, in aggiunta alle 59 già proibite a fine giugno, tra cui la popolarisisma TikTok: lo rende noto il sito del quotidiano Economic Times. La lista definitiva delle app cancellate non è ancora pubblica, ma fonti del governo spiegano che si tratta di cloni di quelle vietate precedentemente.

ragazzine su tiktok 3

Il divieto è motivato dall'intento "di proteggere gli interessi, la sovranità, l'integrità e la sicurezza nazionale". Secondo le anticipazioni dell'Economic Times, tra le app inutilizzabili ci saranno la piattaforma di giochi online PUBG Mobile, di proprietà della Tencent, Zili, attiva sugli smartphone della Xiaomi, AliExpress del gigante di vendite online Alibaba, Resso e ULike, della ByteDance, proprietaria anche di TikTok.

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok) 1

TIKTOK APRE A SOCI AMERICANI IN CAMBIO D'UN PASSAPORTO

Jaime D’Alessandro per “la Repubblica - Affari & Finanza”

Un record dopo l' altro. Prima quello di TikTok che nel primo trimestre di quest' anno ha raggiunto oltre 315 milioni di download. Si tratta del numero più alto mai fatto registrare da un' applicazione in un trimestre. Poi quello di Zoom che, secondo gli analisti di Sensor Tower, dal primo aprile al 31 giugno, l' avrebbe superata. Tutte e due entrano così in quel club ristretto aperto da Pokémon Go nel 2016 di app che in circa 90 giorni sono state scaricate più di 300 milioni di volte.

kevin mayer

Ma a differenza del videogame a realtà aumentata della Niantic, un tempo parte di Google, sia TikTok sia Zoom sono state fondate da cinesi. Quest' ultima però ha la sua sede principale in California, la prima fa invece capo alla ByteDance di Pechino. TikTok è infatti l' unico social network non statunitense ad avere un successo globale.

zhang yiming con tim cook

Per questo rischia di esser una vittima, assieme a Huawei, della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina: bandita dall' India, che era il suo primo mercato, è sotto inchiesta in Europa come in America, oltre ad esser stata accusata da Anonymous di passare i dati degli utenti al governo di Xi Jinping.

zoom cloud 3

ByteDance, dopo aver assunto come amministratore delegato di TikTok l' ex Disney Kevin Mayer, starebbe ora prendendo in considerazione la possibilità di cedere la piattaforma ad alcuni investitori a stelle e strisce iniziando da General Atlantic e Sequoia Capital. Zhang Yiming, a capo ByteDance, nei giorni scorsi ha svelato che una mossa di questo tipo non è da escludere. Ci sono due elementi interessanti in questa situazione. Il primo, più ovvio, è che il digitale è retto da realtà sempre meno ancorate ad un territorio nazionale.

XI JINPING

Il secondo elemento sta invece nella presa di coscienza della politica: con modalità diverse e intenti differenti, sia in Europa sia negli Stati Uniti si è finalmente deciso di mettere mano a questa sfera che per decenni è stata sottovalutata e lasciata senza regole. Fa eccezione la Cina. A Pechino che fosse questo il vero terreno sul quale giocare lo sanno bene. Non a caso il loro mercato interno è chiuso da sempre alla Silicon Valley e al resto del mondo.

neonazisti su tiktok tik tok Zhang Yiming la ricchezza di jeff bezos in chicchi di riso su tiktok 4 tiktok 9 ragazzine su tiktok ragazzine su tiktok 2 ragazzine su tiktok 1 ragazzine su tiktok 5 tiktok app piu' scaricata al mondo a gennaio matteo salvini su tiktok 5 aborto su tiktok 4 aborto su tiktok 5 militari americani su tiktok tiktok 2 zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok)