10 mar 2023 10:22

I TIMORI PER IL FALLIMENTO DELLA SILICON VALLEY BANK STANNO COLPENDO I MERCATI DI TUTTO IL MONDO - GLI INVESTITORI TEMONO IL “BANK RUN” (UNA CORSA AL RITIRO DEL DENARO) DOPO CHE L'ISTITUTO BASATO A SANTA CLARA, HA DECISO, A SORPRESA, DI EMETTERE 2,25 MILIARDI IN AZIONI PER RAFFORZARE IL CAPITALE A SEGUITO DI PERDITE SIGNIFICATIVE SUL PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTI…