TRILLION DOLLAR BABY – LA “BERKSHIRE HATHAWAY” DEL 93ENNE WARREN BUFFETT SUPERA I MILLE MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE: È LA PRIMA SOCIETÀ NON TECNOLOGICA AMERICANA A SUPERARE IL TRAGUARDO. PER RIUSCIRCI, HA VENDUTO ALTRE 25 MILIONI DI AZIONI DI BANK OF AMERICA (IN TOTALE, NE HA “SCARICATE” 116 MILIONI) – MA PERCHÉ “L’ORACOLO DI OMAHA” SI STA LIBERANDO DELLA ZAVORRA? RITIENE CHE IL MERCATO SIA SOPRAVVALUTATO E SI STA PREPARANDO AD APPROFITTARE DI UNA FLESSIONE?

warren buffett 8

(LaPresse/AP) - La società dell'investitore Warren Buffett Berkshire Hathaway è entrato nel club delle società valutate dal mercato azionario per oltre 1.000 miliardi di dollari. È la prima società non tech statunitense a superare il traguardo, ma resta ancora ben lontana dai colossi del mercato Nvidia e Microsoft, ora valutati oltre 3.000 miliardi di dollari.Berkshire Hathaway ha superato questa soglia scaricando altre quote di Bank of America, vendendo quasi 25 milioni di azioni per un valore di quasi 1 miliardo di dollari nell'ultima settimana. Da luglio Berkshire Hathaway ha venduto 116 milioni di azioni di Bank of America.

warren buffett 4

Ma controlla ancora quasi il 12% delle azioni della banca con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. Dopo la divulgazione della vendita, il titolo di classe A della Berkshire - già il più costoso di Wall Street - ha guadagnato 7.184,62 dollari mercoledì per essere venduto a 698.534,62 dollari.

Gli osservatori di Buffett sostengono che le recenti vendite di azioni della Berkshire sono probabilmente un segno del fatto che il venerato investitore ritiene che il mercato azionario sia sopravvalutato e suggeriscono che potrebbe cercare di prepararsi ad approfittare di una flessione.

warren buffett holding cards

Buffett non parla mai del motivo per cui compra e vende determinati titoli, e non ha offerto alcuna spiegazione per le vendite di Bank of America. Preferisce tenere le sue mosse al sicuro per evitare che altri investitori possano copiarlo, ma la Securities and Exchange Commission gli impone di presentare gli aggiornamenti sulle partecipazioni di Berkshire in Bank of America perché possiede più del 10% della banca. Buffett ha iniziato a vendere le azioni della Berkshire Bank of America dopo che queste avevano raggiunto un nuovo massimo di 52 settimane a 44,44 dollari a luglio. Le ultime vendite sono state effettuate a prezzi medi di poco inferiori ai 40 dollari per azione.

warren buffett warren buffett 5