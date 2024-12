TRUMP HA VINTO E MUSK MONETIZZA - ELON BATTE UN ALTRO RECORD: È IL PRIMO UOMO DELLA STORIA CON UN PATRIMONIO PERSONALE SUPERIORE A 400 MILIARDI DI DOLLARI – CON LA VITTORIA DEL TYCOON, LA SUA RICCHEZZA (VIRTUALE) È CRESCIUTA DEL 66%: LA SOLA TESLA CAPITALIZZA 1300 MILIARDI, E SPACE X TOCCA IL PICCO DI VALUTAZIONE A 350 MILIARDI (È LA SOCIETÀ NON QUOTATA CHE VALE DI PIÙ AL MONDO)

elon musk

Primo a raggiungere e superare quota 400 miliardi di dollari come patrimonio personale. Il magnate e patron di Tesla, Elon Musk, batte un record storico. A riportarlo è l’agenzia Bloomberg nella giornata di mercoledì 11 dicembre.

Dopo la volata della sua azienda di auto elettriche a Wall Street e al picco di valutazione della società di esplorazione spaziale SpaceX, la sua ricchezza, infatti, è arrivata a valere 439,2 miliardi di dollari.

Inoltre, da quando Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti d’America, la fortuna di Musk è aumentata del 66%, in ragione del suo endorsement (anche economico, pari a una donazione di 259 milioni di dollari alla campagna elettorale) e della sempre più concreta possibilità he diventi capo del Dipartimento per l’efficienza governativa.

Con questa cifra, Musk pone un’altra pietra miliare. E si consolida uomo più ricco del mondo. Il divario con chi gli sta alle spalle, ovvero il fondatore di Oracle, Larry Ellison, è di oltre 90 miliardi di dollari. L'impero economico di Musk, oltre alle aziende sopracitate, comprende il social network X, la startup di intelligenza artificiale xAI, la società di interfacce cervello-computer Neuralink e la società di costruzione di tunnel e infrastrutture The Boring Company.

Nello specifico, Musk possiede all’incirca il 12% di Tesla (capitalizzazione di 1,29 mila miliari di dollari) ed ha impegnato oltre la metà delle sue azioni come garanzia per prestiti personali fino a 3,5 miliardi di dollari. Le azioni di SpaceX, d’altra parte, continuano a salire, consolidandola come uno dei principali fornitori di razzi di lancio.

