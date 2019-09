UNICREDIT, CERCASI PRESIDENTE - NEI PROSSIMI GIORNI SI RIUNIRÀ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE CHE PRENDERÀ IL POSTO DEL COMPIANTO SACCOMANNI. L’AD MUSTIER, ATTRAVERSO L’IMMARCESCIBILE MAURIZIO BERETTA, HA PROPOSTO AI CONSIGLIERI LA NOMINA DEL SUO VICE CESARE BISONI. LA PROPOSTA NON HA RACCOLTO GRANDI CONSENSI, ANZI PARECCHI MUGUGNI PER IL METODO USATO…

Nei prossimi giorni si riunirà il consiglio di amministrazione di Unicredit. All’ordine del giorno la nomina del presidente che prenderà il posto del compianto Saccomanni. Nelle ultime settimane, la nuova passione dell’Ad Mustier è l’immarcescibile Maurizio Beretta, responsabile della comunicazione del gruppo. Il suo compito è stato quello di proporre a tutti i consiglieri di amministrazione la nomina del commercialista di Modena e attuale vicepresidente vicario Cesare Bisoni – un dirigente perfetto per Mustier perché non gli ha mai fatto ombra.

La proposta non ha raccolto grandi consensi, anzi parecchi mugugni per il metodo usato, in quanto è risaputo che la BCE affida al ruolo di presidente più importanza rispetto al passato e soprattutto non può essere deciso dal’Ad. Per questa volta è molto probabile che passi Bisoni visto che resterà in carica solo per un anno e mezzo fino al prossimo rinnovo del CDA. A Mustier viene altresì contestato la selezione dei futuri consiglieri attraverso la società di “cacciatori di teste” Egon Zhender.