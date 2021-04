13 apr 2021 19:43

UNICREDIT A PESO D’ORCEL - TRA LE RISPOSTE ALLE DOMANDE DEGLI AZIONISTI PUBBLICATE SUL SITO DELLA BANCA CE N’È UNA ANCHE SUL SUPER COMPENSO DA 7,5 MILIONI DEL NEO-BOSS ORCEL: “LA STRUTTURA RETRIBUTIVA PREVISTA PER IL 2021 È STRETTAMENTE LEGATA AL PRIMO ANNO DEL MANDATO ED È VOLTA A GARANTIRE IL GIUSTO LIVELLO DI COMPETITIVITÀ E ATTRAZIONE PER UN DIRIGENTE DI ALTO LIVELLO”. INSOMMA, SAREBBE IN LINEA CON IL MERCATO. MA SOLO ERMOTTI (EX AD UBS) E ALVAREZ (SANTANDER) GUADAGNANO PIÙ DI LUI…