Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un cittadino cinese di aver rubato segreti commerciali ad Apple, tra cui informazioni sulla tecnologia delle auto senza conducente, in uno dei cinque casi presentati da una nuova task force che si occupa di proteggere le tecnologie critiche dai governi stranieri. Scrive il Financial Times.

Martedì un tribunale federale ha reso pubblico un atto d'accusa che accusa Weibao Wang, ex ingegnere software di Apple, di aver sottratto migliaia di documenti, tra cui la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per sistemi autonomi utilizzati nelle auto a guida autonoma.

Il DoJ sostiene che mentre l'ingegnere lavorava a un progetto segreto per Apple, ha iniziato a lavorare anche per una filiale statunitense di un'azienda con sede in Cina, che a suo dire stava sviluppando auto a guida autonoma.

Le forze dell'ordine hanno trovato grandi volumi di dati sottratti ad Apple quando hanno perquisito la sua residenza in California nel 2018. Quella sera è volato a Guangzhou, in Cina, nonostante avesse detto agli agenti che non aveva intenzione di viaggiare, secondo i pubblici ministeri.

Se riconosciuto colpevole, rischia fino a 10 anni di carcere per ciascuno dei sei capi d'accusa presentati contro di lui, oltre a multe. Apple ha rifiutato di commentare e Wang non è stato raggiungibile per un commento.

Il caso fa parte di una serie di cause intentate martedì da cinque diversi uffici di procura degli Stati Uniti per presunti reati, tra cui violazioni delle esportazioni, contrabbando e furto di segreti commerciali.

Si tratta dei primi casi di accuse penali mosse da una task force del Dipartimento di Giustizia e del Dipartimento del Commercio lanciata a febbraio con l'obiettivo di proteggere la tecnologia statunitense da attori governativi ostili.

"Queste accuse dimostrano l'impegno del Dipartimento di Giustizia nell'impedire che la tecnologia sensibile cada nelle mani di avversari stranieri, tra cui Russia, Cina e Iran", ha dichiarato Matthew Olsen, assistente del procuratore generale per la sicurezza nazionale presso il Dipartimento di Giustizia.

In un caso separato annunciato martedì, un altro ingegnere informatico è stato arrestato all'inizio del mese per il presunto furto di segreti commerciali da due aziende californiane, tra cui il codice sorgente di un software utilizzato nella produzione "intelligente". È stato accusato di aver cercato di vendere la tecnologia a diverse aziende cinesi.

Un altro cittadino cinese è stato accusato in un altro caso di aver partecipato a uno schema volto a fornire all'Iran materiali utilizzati per la produzione di armi di distruzione di massa e missili balistici attraverso una società cinese sottoposta a sanzioni. I pagamenti dello schema sono stati effettuati attraverso il sistema finanziario statunitense, secondo i pubblici ministeri.

Altri due casi svelati dalle autorità statunitensi avevano legami con la Russia e sono stati arrestati all'inizio del mese. Un cittadino greco, Nikolaos "Nikos" Bogonikolos, è stato arrestato a Parigi e deve affrontare le procedure di estradizione dopo aver presumibilmente acquisito tecnologie sensibili per conto di Mosca.

Secondo l'accusa, ha lavorato con aziende che facevano parte di quella che gli Stati Uniti hanno definito la "Rete Serniya", una cellula di approvvigionamento illecito che lavorava per conto dei servizi segreti russi.

All'inizio del mese, il Financial Times ha riferito che l'anno scorso le società collegate alla Rete Serniya hanno continuato ad acquistare prodotti dall'UE nonostante fossero oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Secondo gli Stati Uniti, la rete lavora per conto dell'agenzia di spionaggio russa FSB, anche per conto della sua Direzione per l'intelligence scientifica e tecnologica, comunemente nota come "Direzione T", per procurarsi tecnologia sottoposta a sanzioni.

Tra gli altri clienti figurano i servizi segreti esteri del Cremlino, noti come SVR, il conglomerato statale della difesa Rostec, il Ministero della Difesa russo e Rosatom, l'azienda statale dell'energia atomica responsabile dell'arsenale nucleare del Paese.

Bogonikolos non è stato raggiungibile per un commento. "Il nostro ufficio ha intensificato le indagini e le azioni penali relative alle sanzioni e alle violazioni delle esportazioni alla luce dell'aggressione della Russia in Ucraina", ha dichiarato Breon Peace, procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York, che ha intentato la causa contro l'imputato greco.

Separatamente, due cittadini russi sono stati arrestati negli Stati Uniti per aver tentato di acquistare parti di aerei che, secondo i pubblici ministeri, dovevano essere inviate alle compagnie aeree russe, in violazione dei controlli sulle esportazioni e delle leggi sul riciclaggio di denaro.

