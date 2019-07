VACCHI BALLA E LA NAVE AFFONDA – LA COFIVA, LA SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE DEL “BLOGGER DANCER”, NEL 2018 HA DIMEZZATO L’UTILE, CHE PASSA DAI 14,3 MILIONI DEL 2017 A 6,8 – IL CALO È RIFERIBILE QUASI INTERAMENTE AL MINORE DIVIDENDO INCASSATO DALLA QUOTA DELLA LA HOLDING DI FAMIGLIA “SOFIMA” – SU UN TOTALE DI ATTIVO DI 43,7 MILIONI, 35 SONO DI ASSET FINANZIARI

gianluca vacchi 8

Da www.andreagiacobino.com

Sarà un po’ più triste l’autunno di Gianluca Vacchi, l’imprenditore “blogger dancer” che anima anche questa estate con i suoi singolari video. E’ stato infatti appena depositato il bilancio 2018 della sua lussemburghese Cofiva che evidenzia un utile di 6,8 milioni di euro, dimezzato dai 14,3 milioni di un anno prima.

gianluca vacchi 4

Il calo dell’utile è riferibile quasi interamente al minore dividendo incassato dalla quota del 24,75% di Sofima, la holding della famiglia Vacchi che detiene il 75% della quotata Ima guidata da Alberto Vacchi, cugino di Gianluca. Su un totale di attivo di 43,7 milioni, Cofiva ha asset finanziari per 35 milioni (la quota Sofima vale 31,2 milioni) e crediti per 8 milioni. In portafoglio c’è anche il 100% della lussemburghese Oil Services che l’anno scorso ha perso 305mila euro aggiunti a un passivo di 2,5 milioni accumulato negli anni precedenti.

gianluca vacchi 5 gianluca vacchi 3 gianluca vacchi 14 gianluca vacchi 2 h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe gianluca vacchi si allena in treno con fiorello 3 GIANLUCA VACCHI MOSTRA IL PISELLO gianluca vacchi al pineta gianluca vacchi GIANLUCA VACCHI gianluca vacchi balla GIANLUCA VACCHI GIANLUCA VACCHI CON IL COSTUME DA DONNA E TACCHI h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT GIANLUCA VACCHI NEL VIDEO TRUMP IT patrizia bonetti gianluca vacchi GIANLUCA VACCHI CON IL COSTUME DA DONNA E TACCHI gianluca vacchi si allena in treno con fiorello 8 gianluca vacchi party elisabetta franchi GIANLUCA VACCHI E L IPPOPOTAMO gianluca vacchi 11 gianluca vacchi 9 gianluca vacchi h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe h2o la villa di gianluca vacchi a cala di volpe