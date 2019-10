METTETE SALE IN ZUCK-ERBERG – IL FONDATORE DI FACEBOOK VIENE INFILZATO PURE DAI SUOI DIPENDENTI, CHE SCRIVONO UNA LETTERA PER CONTESTARE LA POSSIBILITÀ PER I POLITICI DI PUBBLICARE ANNUNCI A PAGAMENTO CON CONTENUTI PALESEMENTE FALSI - IL DILEMMA È NOTO E ANNOSO: CHE AUTORITÀ HA UN PRIVATO COME FACEBOOK DI DECIDERE COSA PUÒ ESSERE PUBBLICATO? È UN EDITORE IN SENSO STRETTO OPPURE NO? – VIDEO