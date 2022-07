LA VALLEY DELLE CORNA! – CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE NICOLE SHANAHAN, CHE HA CORNIFICATO IL CO-FONDATORE DI GOOGLE, SERGEY BRIN, CON ELON MUSK! – IMPRENDITRICE E FILANTROPA, È CRESCIUTA IN UNA FAMIGLIA POVERISSIMA: AVVOCATO E RICERCATORE, HA FONDATO “CLEARACCESSIP”, SOCIETÀ CHE SI OCCUPA DI MONETIZZARE I BREVETTI. AVEVA CONOSCIUTO BRIN A UN RITIRO DI YOGA SETTE ANNI FA. LA COPPIA AVEVA GIÀ QUALCHE PROBLEMINO, POI LA FUITINA CON L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO (CHE LUI SMENTISCE) HA DATO IL COLPO DI GRAZIA ALLA RELAZIONE…

elon musk con sergey brin

Dopo la smentita, arriva la foto! Per dimostrare che i rapporti con Sergey Brin sono ancora buoni, Elon Musk ha pubblicato un selfie che si sarebbe scattato a una festa, in cui si vede Sergey Brin sullo sfondo. Il patron di Tesla aveva già derubricato a cazzate le voci sulla sua relazione con Nicole Shanahan, ex moglie del fondatore di Google, sostenendo di non fare sesso “da secoli”. Affermazione su cui abbiamo qualche dubbio, considerando i suoi numerosi figli illegittimi che continuano a spuntare come funghi.

Senza considerare che la foto in questione non appare lusinghiera nei confronti dell’ “amico” Brin: il buon Sergey appare defilato e molto poco sobrio.

nicole shanahan sergey brin

NICOLE SHANAHAN, IMPRENDITRICE E FILANTROPA: CHI È L'EX MOGLIE DI BRIN AL CENTRO DEL CASO CON ELON MUSK

"Imprenditrice della Silicon Valley" e "filantropa", secondo il ritratto che ne dà Bloomberg: Nicole Shanahan è balzata all'onore delle cronache, durante il fine settimana, per questioni che non hanno a che fare con queste sue attività. Sarebbe, secondo una ricostruzione del Wall Street Journal, la causa della rottura del rapporto tra Elon Musk, il fondatore della Tesla tra le altre cose, e Sergey Brin, co-fondatore di Google. Il primo (242 miliardi di dollari) e l'ottavo (94,6 miliardi) uomo più ricco del mondo.

Shanahan è stata per tre anni la moglie di Brin, ma nel giugno scorso la coppia ha annunciato l'intenzione di divorziare per "inconciliabili divergenze". Secondo il Wsj, tra le inconciliabilità ci sarebbe proprio il ruolo di Musk, amico di vecchia data di Brin tanto che quest'ultimo ha aiutato l'imprenditore sudafricano quando la Tesla era sull'orlo del fallimento (con un assegno da mezzo milione). E, in segno di riconoscenza, si è visto recapitare uno dei primi Suv elettrici della casa.

nicole shanahan sergey brin

Per il quotidiano, dunque, Musk e Shanahan avrebbero avuto una fugace relazione, durante la settimana dell'Art Basel di Miami a dicembre, che avrebbe posto la lapide sul matrimonio di lei con Brin. Il fondatore della Tesla avrebbe anche chiesto pubblicamente scusa all'ex amico, durante una festa, senza convincerlo. Ma lo stesso Musk ha smentito via Twitter questa ricostruzione, dicendo che è "totalmente falsa" e affermando di essere ancora amico di Brin e che "ieri sera erano a una festa insieme!". "Ho incontrato Nicole due volte in questi tre anni e sempre con altre persone intorno" e ha aggiunto che non c'è stato nessun affare di cuore.

Brin e Shanahan si sono incontrati sette anni fa a un ritiro di yoga a Wanderlust e si sono spostati quattro anni fa. Tutti e due erano già stati sposati, Brin con Anne Wojcicki, co-fondatrice di 23andMe dalla quale ha avuto due figli, e Shanahan con un manager. La coppia, riportano le cronache, avrebbe iniziato ad incrinarsi lo scorso anno, complici i lockdown da Covid e le difficoltà con la loro bimba di tre anni.

elon musk art basel dicembre 2021

Il tradimento con Musk avrebbe inflitto il colpo definitivo alla loro relazione e si è finiti alle carte bollate, con Shanahan che ha chiesto un miliardo di dollari e Brin che si oppone: secondo la Bloomberg ci sono gli elementi per una riedizione della nota separazione dei coniugi Gates o quella di casa Amazon.

Shanahan è avvocato e ricercatore presso CodeX, lo Stanford Center for Legal Informatics. Nel suo curriculum c'è l'aver fondato ClearAccessIP, società di Palo Alto che si occupa di aiutare i detentori di brevetti a gestire e monetizzare le loro proprietà intellettuali: è stata acquisita, nel 2020, dalla IPwe sua concorrente. Proveniente da una famiglia di immigrati cinesi, nella quale la madre faceva la domestica, ha raccontato di aver contato sull'assistenza pubblica. Il suo profilo LinkedIn ne ricorda il percorso di studi: economia e mandarino alla University of Puget Sound nello Stato di Washington, legge alla Santa Clara University, con un passaggio di scambio alla National University of Singapore.

elon musk natasha bassett

Dal 2019 ha dato vita alla fondazione Bia-Echo, con 100 milioni di dollari sul piatto per diffondere gli studi e le tecnologie mediche che consentono alle donne la gravidanza in età avanzata, ma anche interessi per la riforma della giustizia. E' stata politicamente sostenitrice di Democratici e di orientamento a sinistra. Citando una recente intervista a Puck, l'agenzia ricorda Shanahan stessa abbia indicato che la sua ambizione esistenziale è dedicarsi alla giustizia sociale, e assicurato che la separazione avrebbe potuto permetterle di consolidare questo ruolo. Motivo per cui è scattato il parallelismo con MacKenzie Scott e Bezos.

