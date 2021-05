I VAMPIRI DELLE NUOVE TECNOLOGIE – DAL 2001 LA ROMANIA HA FATTO UN BALZO IN AVANTI NEL SETTORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE, TANTO DA DIVENTARE LA “SILICON VALLEY” D’EUROPA: UNA SCALATA INIZIATA CON LA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY “BITDEFENDER” FINO ALLA STARTUP “UIPATH” CHE OGGI VALE 40 MILIARDI DI DOLLARI – UN SUCCESSO CHE SPINGE GLI STRANIERI A INVESTIRE NELLE GIOVANI MENTI CREATIVE DEL PAESE E CHE NON È PASSATO INOSSERVATO A BRUXELLES…

Articolo di “Le Monde”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Con il successo dell'IPO a Wall Street della perla UiPath, specializzata in intelligenza artificiale, si sono accesi i riflettori sull'ecosistema IT e sui talenti rumeni – scrive Le Monde

In un mondo gestito da robot, tutti dovranno possederne uno. Questo è ciò che pensa Daniel Dines, fondatore dell'"unicorno" rumeno UiPath, lanciato a Wall Street il 21 aprile. "Un robot per tutti" è lo slogan di questa start-up specializzata nell'automazione dei processi attraverso la robotica (APR), oggi valutata 40 miliardi di dollari (33 miliardi di euro). Niente lasciava presagire che la piccola azienda rumena, a cui venne concesso il primo finanziamento nel 2015, sarebbe diventata pochi anni dopo la numero uno al mondo in termini di innovazione nell'intelligenza artificiale.

Dimenticate il modesto appartamento a Bucarest dove è cominciata l'attività con un piccolo team di giovani informatici. Oggi, UiPath ha uffici a New York, Londra, Parigi e Mumbai (India). Il suo creatore, Daniel Dines, 49 anni, appartiene alla generazione che si è fatta le ossa nel boom di Internet degli anni 1990, che ha dato vita a Google, per esempio. Assunto da Microsoft all'inizio del decennio 2000, Dines ha incontrato difficoltà nell'adattarsi ai vincoli di una grande azienda: ha lasciato l'azienda americana e, nel 2005, è tornato in Romania con il sogno di creare un'azienda capace di cambiare il mondo.

"C'è un momento chiave nella vita di tutti", dice. Ha fondato DeskOver, ribattezzato UiPath nel 2015, insieme a un amico, Marius Tirca. "Fin da quando ero bambino, ho sempre odiato fare cose ripetitive, e ho pensato: sarebbe bello avere un assistente. Da qui l'idea che ogni persona dovrebbe avere un robot", ha raccontato in una conferenza nel 2020. Nel 2015, il piccolo team ha ottenuto il suo primo finanziamento. E Daniel Dines è ora il rumeno più ricco, con una fortuna stimata di oltre 7 miliardi di dollari.

Non è passato inosservato a Bruxelles

Era il 2001 quando la Romania ha fatto un grande salto nel settore delle nuove tecnologie, grazie al successo della società di cybersecurity Bitdefender. "Anche se oggi può sembrare paradossale, l'IT rumeno ha conosciuto uno sviluppo significativo durante l'era comunista", spiega Florin Talpes, CEO di Bitdefender. "Questo fenomeno è continuato dopo la caduta della dittatura. Ogni anno, circa 10.000 giovani informatici si laureano nelle università. Per quanto riguarda il loro numero, la Romania occupa uno dei primi posti nel mondo. "

La Romania è ora spesso considerata come la "nuova Silicon Valley d'Europa", grazie al successo di UiPath e Bitdefender. Ogni anno, migliaia di start-up emergono dagli incubatori sparsi per il paese. Nel 2018, due fratelli, Beniamin e Lucian Mincu, hanno creato una startup a Sibiu, una piccola città nel centro del paese, specializzata nella tecnologia blockchain. Oggi, il loro business, Elrond, ha attratto 3 miliardi di euro di capitale. "Il denaro non è più un problema per noi", ammette Beniamin Mincu. "Il nostro obiettivo è di arrivare a 1 miliardo di utenti". "

Miliardi di euro, miliardi di utenti, i giovani rumeni di Elrond pensano in grande. Sono finiti i giorni in cui il loro paese era il fanalino di coda dell' Unione Europea. Internet ha cancellato le frontiere e le nuove tecnologie permettono loro di lanciarsi sui mercati internazionali. La loro storia si ripete in tutta la Romania, dove piccoli gruppi di giovani credono nella loro fortuna e iniziano la loro attività prima di andare all'università. La pandemia di Covid-19 ha accelerato questa trasformazione.

Consapevole di questa effervescenza, French Tech, la vetrina francese per le start-up in Francia, ha aperto la sua filiale di Bucarest nel giugno 2020 con l'idea di creare un ponte tra i giovani imprenditori francesi e rumeni. "La Romania ha più ingegneri informatici pro capite degli Stati Uniti, della Francia, della Germania, della Cina o dell'India", dice Grégoire Vigroux, il presidente di French Tech Bucharest.

Un successo che non è passato inosservato a Bruxelles: il 9 dicembre 2020, i 27 paesi membri hanno deciso che la Romania ospiterà il nuovo centro di competenza europeo sulla sicurezza informatica. È in questo contesto che le autorità romene vogliono incoraggiare i giovani che sono partiti per studiare in Occidente a tornare nel loro paese d'origine. Il programma "RePatriot" utilizza fondi europei per finanziare il ritorno degli espatriati attraverso l'imprenditorialità. Ogni start-up creata in Romania da giovani della diaspora riceverà 100.000 euro di finanziamento.

