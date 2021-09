VENGHINO, TURISTI NERD, VENGHINO! - LA CINA SI PREPARA AL NUOVO ASSALTO AL PARCO UNIVERSAL STUDIOS DI PECHINO, IL PIÙ GRANDE DEL MONDO: IL 20 SETTEMBRE L'INAUGURAZIONE - SI TROVA NEL DISTRETTO TONGZHOU, COPRE 4 KM QUADRATI E HA 37 STRUTTURE A TEMA, DEDICATE A BRAND COME HARRY POTTER, I MINIONS, KUNG FU PANDA, JURASSIC PARK - NEL 2022 IL TRASPORTO AEREO INTERNO IN CINA POTREBBE GIÀ TORNARE A LIVELLI PRE-COVID E IL PAESE SI È DIFESO BENE DOPO LA PRIMA ONDATA...

Da www.repubblica.it

universal studios park a pechino 9

È cominciato il test di prova generale dell'Universal Beijing Resort, il grande albergo-parco a tema che sta per essere inaugurato a Pechino. Preceduto da tre mesi di stress test, il periodo - poco meno di tre settimane - comporta l'apertura dei due alberghi, del parco Universal Studios Beijing e dell'Universal CityWalk per i soli ospiti invitati, scelti dalla proprietà, dagli sponsor o dai partner della struttura.

universal studios park a pechino 7

I pareri raccolti serviranno ad apportare correttivi e migliorie, in vista dell'apertura fissata per il 20 settembre, data che quest'anno coincide con la festa di metà autunno, festività collegata alla tradizione cinese (ma anche coreana e vietnamita) che coincide con il quindicesimo giorno dell'ottavo mese lunare, e quest'anno si celebra tra il 19 e il 21 settembre.

universal studios park a pechino 6

Situato nel distretto Tongzhou di Pechino, l'Ubr è il quinto parco a tema Universal Studios a livello globale, il terzo in Asia e il primo in Cina: gli altri si trovano a Hollywood, Orlando (Florida), Osaka e Singapore.

universal studios park a pechino 8

Al momento, è il più grande del mondo, copre 4 km quadrati e contiene sette "terre" a tema, 37 strutture ricreative e attrazioni tematiche, dedicate a personaggi o brand cinematografici come Harry Potter, Jurassic World, i Minions, Kung Fu Panda, Transformers o Waterword, le ultime pensate specificamente per il mercato interno.

universal studios park a pechino 5

I turisti che non possiedono un biglietto possono visitare l'Universal CityWalk, dove troveranno ad attenderli 21 ristoranti, sette punti vendita a tema e distributori automatici mobili, oltre a un cinema e spettacoli dal vivo.

universal studios park a pechino 4

Secondo Tom Mehrmann, presidente e direttore generale di Beijing International Resort Co. Theme Park and Resort Management Branch, l'Ubr "aumenterà la durata dei soggiorni a Pechino e darà alla popolazione di tutta la Cina un altro motivo per visitare la città", diventando un grande punto di riferimento nella capitale.

universal studios park a pechino 3

"La Ubr guiderà direttamente lo sviluppo delle industrie, tra cui quelle legate alle attività ricreative, alla ristorazione, agli alloggi e alle vacanze", ha affermato Dai Bin, presidente della China Tourism Academy.

universal studios park a pechino 2

Secondo l'agenzia di stampa cinese Xinhua, il progetto, che ad oggi ha creato oltre 10mila posti di lavoro, è una buona notizia per l'industria del turismo. Secondo Dai, sarà in grado di stimolare il mercato di questo settore, aumentare l'occupazione, guidare la ripresa del mercato e la rivitalizzazione industriale. Il tutto si accompagna ad analisi secondo cui nel 2022 il trasporto aereo interno in Cina potrebbe già tornare a livelli pre-Covid.

universal studios park a pechino 10

Vittima della primissima ondata del Covid, la Cina si è poi difesa molto bene dalle successive. Solo qualche caso sporadico, grazie a confinamenti e quarantene, e a forti limitazioni agli arrivi internazionali. Per quanto riguarda l'accesso al neonato parco, i primi ad esservi entrati - tra cui i rappresentanti dei media - hanno dovuto dichiarare di non presentare sintomi del virus e sono stati fatti passare sotto le videocamere termiche.

universal studios park a pechino 1